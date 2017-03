Montull assegura que les comissions van pujar del 3 al 4% "perquè Convergència volia més diners"

Si veus aquest contingut des d'un dispositiu mòbil, clica aquí.

L'exnúmero dos del Palau de la Música, Jordi Montull, ha anat una passa més enllà a l'hora de ratificar el presumpte finançament il·legal de Convergència a través del Palau de la Música. Montull no només ha assegurat que el partit d'Artur Mas ingressava les comissions de Ferrovial a canvi d'obra pública a través del Palau, sinó que ha dit que, amb els anys, el percentatge del pagament va anar incrementant del 3 al 4%. "Pel cost de la vida?" li ha preguntat sorneguer el fiscal Emilio Sánchez Ulled, "no, perquè Convergència volia més diners", ha sentenciat Montull.

Fèlix Millet va llençar ahir la primera bomba assegurant que Ferrovial va pagar comissions al partit i l'exdirectora financera de l'entitat, Gemma Montull ho va ratificar. La incògnita és quina estratègia seguirà l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar, que haurà de comparèixer a l'estrada després de Montull.

540x306 Jordi Montull, un dels principals protagonistes de la sessió d'avui, ha arribat a la Ciutat de la Justícia acompanyat de la seva filla Gemma, visiblement més alleujada després de la declaració d'ahir / CÈLIA ATSET Jordi Montull, un dels principals protagonistes de la sessió d'avui, ha arribat a la Ciutat de la Justícia acompanyat de la seva filla Gemma, visiblement més alleujada després de la declaració d'ahir / CÈLIA ATSET

A diferència de la de Millet, la confessió de Montull s'ha visualitzat més tancada amb la fiscalia que la de l'exresponsable del Palau. El ministeri públic fins i tot li ha preguntat perquè s'ha decidit a confessar ara i implicar el partit: "Ho he dit ara perquè volia que la meva filla digués la veritat", ha dit Montull.

Ningú més que els extresorers

Igual que Millet ahir, Montull ha vinculat als pagaments de Ferrovial a Convergència als dos extresorers, Carles Torrent -que va morir el 2005- i el seu successor, Daniel Osàcar: "Vostè ja ho sap, però venia a cobrar un tal senyor Torrent, això ho portava Millet. Jo li deia el 'noi dels encàrrecs'", ha confirmat Montull somrient, o "el recaptador" s'ha permès apuntar el fiscal Emilio Sánchez Ulled.

Tot i aquesta llicència, Montull ha assegurat que ell "només coneixia" Daniel Osàcar, ha atribuït a Millet el control de les suposades comissions i no ha implicat ningú més del partit fora dels extresorers. Sí que ha recordat la reunió a l'hotel Diplomàtic amb l'exgerent de CDC i exconseller Germà Gordó, l'exdiputat Jaume Camps i Millet, que ahir havia oblidat l'exresponsable del Palau: "No es va parlar de diners. Vam parlar de política i de futbol", ha dit i s'ha permès afegir de nou, la sospita: "potser perquè hi era jo al davant".

540x306 L'extresorer de CDC Daniel Osàcar arriba a la Ciutat de la Justícia per declarar com a acusat en el judici del cas Palau / CÈLIA ATSET L'extresorer de CDC Daniel Osàcar arriba a la Ciutat de la Justícia per declarar com a acusat en el judici del cas Palau / CÈLIA ATSET

L'exmà dreta de Millet ha ratificat els tres sistemes de desviaments de diners al partit que ahir ja va explicar la seva filla Gemma: La major part dels diners, ha dit, sortien en metàl·lic i se'ls emportava Osàcar que, segons Montull "venia, jo ho tenia en un sobre, ell contava els diners i marxava". Una altra part eren factures del partit el pagament de les quals assumia el Palau. També hi havia factures falses per treballs no reals d'altres empreses que servien únicament per amagar les comissions.

Les paraules de Montull -i les d'ahir de la filla Gemma- apuntalen la tesi de la fiscalia que xifra el presumpte finançament il·legal de Convergència en 6,6 milions d'euros i documenta les tres vies de desviaments a través de diverses factures i documentació aportada al cas durant els gairebé vuit anys d'investigació.

Montull ha parlat de dues obres sota sospita pel pagament de comissions, la Ciutat de la Justícia -on es celebra el judici- i la línia 9 del metro de Barcelona. La fiscalia n'afegeix dues més, una obra de revestiment del riu Ebre i un pavelló a Sant Cugat. L'exnúmero 2 del Palau també ha explicat que ell i Millet van fer servir la societat GPO -les sigles de "Grandes Promociones Orquestrales", segons Montull-, per amagar l'1,5% de comissió que es quedaven a canvi de fer servir el Palau perquè les comissions de Ferrovial arribessin a CDC.

Millet tenia el control de la institució



Montull també ha ratificat que ell i Millet es van autoatribuir bonificacions anuals. "Eren d'un màxim d'un milió d'euros" ha dit Montull, que ha atribuït la decisió i el control de la institució a Millet, que "era qui manava absolutament al Palau", en això i en tot: "El senyor Millet era molt Millet, feia coses que jo no sabia", ha dit.

L'exmà dreta de Millet al Palau ha exclòs la filla de tot: "Era jo qui li vaig dir que li pagava les obres", ha dit admetent després que els diners sortien de la caixa del Palau, que la xifra total coincideix amb la que apunta la fiscalia en el seu escrit d'acusació, i que Gemma Montull no sabia d'on provenien els diners. El mateix ha reconegut respecte dels viatges que es van pagar ell i Millet a costa del Palau i dels 18 milions d'euros retirats en efectiu dels comptes de la institució, a través de xecs al portador que es retiraven via finestreta al banc.

540x306 Fèlix Millet arriba a la Ciutat de la Justícia per escoltar des de la bancada la declaració de Jordi Montull / CÈLIA ATSET Fèlix Millet arriba a la Ciutat de la Justícia per escoltar des de la bancada la declaració de Jordi Montull / CÈLIA ATSET

Montull ha assegurat que també es van gastar entre dos i tres milions d'euros en dietes i pagaments per col·laboradors del Palau, però ha pogut determinar el destí de nou milions d'euros espoliats al Palau que els investigadors tampoc van poder localitzar: "No li puc dir".

L'exnúmero dos del Palau i la filla van acordar la confessió, a canvi de salvar Gemma Montull de l'entrada a presó. Actualment l'exdirectora financera del Palau s'enfronta a 26 anys i mig de presó, que podrien quedar en menys de tres, segons fonts consultades, a través de diverses enginyeries d'arquitectura judicial. Tot passaria per traslladar la responsabilitat dels fets a Millet i al propi Montull, sumant l'atenuant de confessió i el retorn de tots els diners dels què s'hauria beneficiat.

L'exnúmero dos del Palau també es beneficiaria de l' atenuant de confessió, igual que Millet, tot i que, segons diverses fonts consultades, la rebaixa mai deixaria la petició de pena per sota de la dècada de presó -actualment la fiscalia demana 27 anys i mig de presó pels exresponsables del Palau-. En tot cas les modificacions de les peticions de condemna es faran al final del judici.