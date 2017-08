El xoc entre l’Estat i la Generalitat, a punt tot i la treva estival

Mariano Rajoy va dir als seus ministres i alts càrrecs que no marxessin gaire lluny aquestes vacances i que estiguessin preparats per si calia avançar al dimecres 16 d’agost el primer consell de ministres per aturar els passos previs del referèndum. Així ho faran, però per la vaga dels treballadors d’Eulen a l’aeroport. Avui es reuneix la mesa del Parlament de Catalunya per primer cop després que els partits independentistes registressin la llei del referèndum el 31 de juliol. Habitualment, la mesa tracta sempre els temes registrats prèviament amb temps i forma en la primera reunió que tenen -tot i que no és obligatori-, però avui la llei del referèndum no és a l’ordre del dia que divendres van rebre els seus set membres.

Tot i que fins minuts abans de l’inici de la mesa (10 h) es podria modificar l’ordre del dia, no està previst que la llei sigui admesa a tràmit avui. Encara hi ha dues reunions ordinàries més de la mesa -tambe se’n podria convocar alguna d’extraordinària- abans del primer ple de setembre per tramitar la llei, la del 22 i la del 29 d’agost. Junts pel Sí ha preferit no avançar l’inici de les hostilitats a mitjans d’agost, i encendre la metxa més tard, a tocar de la primera reunió del Govern (29 d’agost) i del primer ple (6 i 7 de setembre). I sense admissió a tràmit tampoc hi haurà resposta: “No es pot recórrer el que no s’ha aprovat”, es limiten a dir fonts de la Moncloa a l’ARA, que deixen clar que, si finalment hi ha sorpreses, s’actuarà ràpid.

Rajoy assegura que encara no ha ensenyat totes les cartes amb què pretén aturar el referèndum -el Govern tampoc ha ensenyat les seves per poder-lo fer-, però la resposta judicial es dona per descomptada i els passos que seguiran l’admissió a tràmit de la llei, sigui quan sigui -i amb el punt del reglament que sigui-, seran els ja coneguts, per reiteració. El president espanyol demanarà al Consell d’Estat un informe que avali el recurs contra l’admissió a tràmit de la llei del referèndum, o presentarà un incident d’execució de sentència, si es fa servir la via exprés anul·lada pel tribunal per tramitar-la. Després, l’alt tribunal es reunirà amb rapidesa i previsiblement anul·larà la llei.

Avui mateix el TC interromp també les seves vacances, en una nova mostra de la coordinació de les agendes de l’executiu espanyol amb el màxim òrgan constitucional, per rebutjar el recurs de la Generalitat contra la suspensió de la reforma del reglament del Parlament, tal com va avançar l’ARA. L’alt tribunal volia tenir preparada la resposta a aquest recurs abans d’haver de resoldre els següents passos de les forces polítiques sobiranistes, que havien d’arribar avui, i per això van fixar la reunió d’urgència. Es posa de nou en evidència que, en el tram final cap al referèndum, el TC es col·locarà al servei del govern espanyol per intentar aturar cada pas amb rapidesa.

El govern de Rajoy encara confia que n’hi haurà prou amb aquestes mesures perquè el president Puigdemont i els seus consellers desisteixin de la seva voluntat de convocar un referèndum que consideren il·legal. De fet, ahir el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, va admetre públicament per primer cop que ja no són a temps d’utilitzar altres mesures més expeditives, com la suspensió de l’autonomia per via de l’article 155 de la Constitució. Però el Govern ja ha advertit més d’una vegada Rajoy que el referèndum es farà igualment i que només podran aturar-lo amb l’ús de la força. La setmana passada, fins i tot, el conseller de Territori, Josep Rull, va verbalitzar el més semblant a la paraula desobeir, sense fer-la servir, i va admetre que ignoraran la més que segura suspensió cautelar de la llei del referèndum i el convocaran d’acord amb aquesta llei “emanada d’un Parlament legítim i democràtic, incorporant dos principis de dret internacional: el principi democràtic i el dret d’excepció”.

¿I com s’aprovarà la llei del referèndum si la reforma del reglament del Parlament -article 135.2- amb el qual Junts pel Sí volia aprovar-la per lectura única està també suspesa cautelarment pel TC? El Govern va presentar el recurs de súplica contra aquesta decisió que avui quedarà previsiblement descartat. Però els partits independentistes del Parlament fa temps que recorden que el reglament té articles no suspesos amb els quals també podrien esquivar l’acció del govern Rajoy i del TC abans de l’aprovació: l’article 81.3. Ho facin com ho facin, la llei haurà de ser admesa abans per la mesa, i l’artilleria de l’Estat actuarà igualment, i a la Moncloa recorden que el TC ja va dir al febrer que qualsevol acte preparatori del referèndum és inconstitucional i el poden aturar sigui quin sigui l’article del reglament amb què s’aprovi.

Per tant, si la llei s’aprova -com sigui- en el ple del 6 i 7 de setembre tal com està previst -també es podria convocar un ple extraordinari-, previsiblement també serà suspesa pel govern espanyol. I si el Govern fa el que ha dit que farà, entre el 7 , 8 o 9 de setembre Carles Puigdemont signarà el decret de convocatòria del referèndum. A partir d’aquí, els esdeveniments són imprevisibles, en funció dels moviments d’uns i altres. Les inhabilitacions de càrrecs públics no estan descartades. I, més enllà de l’article 155, hi ha altres mesures sobre la taula, com la llei de seguretat nacional, que permetria assumir el control dels Mossos sense suspendre l’autonomia, o posant la policia catalana al servei d’un jutge que forci impedir la celebració del referèndum. Rajoy continuarà, però, buscant les mesures de mínim impacte, per evitar insuflar vigor a l’independentisme, que encara l’Onze de Setembre com una nova prova de foc per mesurar la seva força. Si s’acaben produint les suspensions de càrrecs públics, de ben segur que la manifestació tornarà a ser massiva als carrers de Barcelona -aquest any formarà un signe + entre el passeig de Gràcia i Aragó-. La resta del calendari dependrà de la partida de pòquer entre l’Estat i la Generalitat i de quan es produirà el xoc institucional, o de com s’escenificarà la rendició d’una de les parts.