La llavor del 3% arriba a judici

260x366 Artur Mas i Pasqual Maragall, durant una sessió parlamentària de l'any 2004 / EFE Artur Mas i Pasqual Maragall, durant una sessió parlamentària de l'any 2004 / EFE

"Vostès tenen un problema i es diu 3%". La ja històrica frase la pronunciava l’aleshores president de la Generalitat, Pasqual Maragall, al Parlament el 24 de febrer del 2005. Com a cap de l'oposició, Artur Mas li va exigir retractar-se, però, tot i el pas enrere de Maragall, l’espurna ja havia saltat. El fiscal superior de Catalunya Josep Maria Mena va querellar-se contra l’expresident de l’empresa pública d’habitatge de la Generalitat Adigsa, l’exdiputat Ferran Falcó –ara exculpat–, tres excàrrecs més convergents i un seguit d’empresaris per una suposada trama de corrupcions a canvi d’adjudicacions en obra de pública. Mena tenia la carta de confessió d’un constructor que va admetre haver pagat al suposat cervell de la trama, José Maria Penin, per aconseguir els contractes.

Aquella primera llavor del 3% es reforçaria amb l’esclat del cas Palau i la investigació del presumpte finançament il·legal de Convergència i prendria forma definitivament fa tres anys amb l’inici de l’ara també anomenat Cas 3%, la suposada trama de corrupció nascuda primer a l’Ajuntament de Torredembarra que ha desembocat en una investigació de molt més abast sobre el pagament de comissions a l’empresa pública d’Infraestructures a canvi de l’adjudicació de grans obres públiques via la fundació Catdem, l’antiga Trias Fargas, també esquitxada en el judici del Palau, que es jutja aquests dies.

Dotze anys després de les paraules de Maragall, el cas Adigsa es començarà a jutjar aquest dimarts a l’Audiència de Barcelona amb molta menys expectació que la que va generar la frase de l’expresident socialista. Al principal acusat, l’exdiputat convergent Ferran Falcó, el van exculpar el 2013, i la causa ha estat anys encallada entre recursos als tribunals, de manera que les penes de fins a 10 anys de presó que demana el fiscal anticorrupció Emilio Sánchez Ulled –el mateix que dirigeix l’acusació del cas Palau i que va portar el 9-N– podrien haver de rebaixar-se pel temps que ha trigat a arribar a judici.

Tot i això, el relat de la Fiscalia és contundent: parla d’una trama de comissions orquestrada per José Maria Penin que hauria posat en contacte una sèrie d’empresaris amb tres excàrrecs convergents d’Adigsa –entre ells, l’exconseller delegat Josep Antoni Fontdevila– perquè li paguessin una comissió a canvi d’assegurar-los adjudicacions, que es feien a dit i que no passaven, segons el fiscal, pels controls legals. El suposat frau, que la fiscalia xifra en més de 120.000 euros, afectaria una trentena d’expedients de rehabilitació de pisos, una vintena dels quals s’haurien acabat adjudicant arbitràriament. La fiscalia reclama que els diners tornin a l’administració.