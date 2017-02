Un expert de l'ONU en drets humans, preocupat per l'operació Catalunya i per la manca de respecte a l'autodeterminació

Un dels relators especials de l'Alt Comissionat de l'ONU sobre els Drets Humans ha traslladat a l'Estat la seva preocupació per l'operació Catalunya. Alfred de Zayas ha fet saber a l'ambaixadora espanyola davant les Nacions Unides a Ginebra, Ana María Menéndez, que la conxorxa policial i la judicialització del procés sobiranista "contra dirigents polítics catalans" podria estar vulnerant els drets humans.

En una carta datada el 30 de gener que ha fet pública el Centre Català de Negocis (CCN), De Zayas també critica el rebuig del govern espanyol al dret a l'autodeterminació dels catalans. " Molts dels conflictes armats des de 1945 estan relacionats amb la negació de la lliure determinació", explica en la missiva quan es refereix als casos d'Eritrea, el Sudan i Timor Oriental. "L'exercici de la lliure determinació, ja sigui interna o externa, és una estratègia important per a la prevenció de conflictes", opina aquest expert independent.

"El dret a l'autodeterminació és especialment important perquè permet als individus i als pobles gaudir dels drets que recullen els tractats internacionals de drets humans. En aquest sentit, donaré suport a tots els esforços per part de les autoritats estatals per entrar en diàleg amb aquells que aspiren a l'autodeterminació i per garantir el compliment dels drets humans a Catalunya en particular i a Espanya en general", explica a la carta. De Zayas es mostra preocupat perquè " l'actual clima polític a Espanya no sembla conduir a una solució del debat".

Fonts del Cercle Català de Negocis han explicat a l'ARA que la col·laboració amb De Zayas i amb altres experts de l'ONU en drets humans data del 2013, i que durant aquests anys ja han fet arribar a l'Estat dues cartes més en què es denuncia la judicialització de la política i "la manca de respecte als drets humans". Com a les dues cartes anteriors, el CCN no confia que De Zayas rebi resposta i ja prepara el proper moviment. " Instarem la Generalitat a presentar una demanda de mesures de protecció al Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides", expliquen aquestes fonts. "Que es presenti o no ja dependrà del Govern, però hem d'esgotar totes les vies per defensar el respecte als drets humans i al dret a l'autodeterminació", conclouen.