La carta de Puigdemont que demana la "col·laboració" de la comissió de Venècia en el referèndum acordat

El Govern ja ha enviat una carta a la Comissió de Venècia per donar a conèixer la voluntat de fer un referèndum. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el marc de la sessió de control al Parlament, després de ser preguntat per aquesta qüestió pel president de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell.

En la missiva , Puigdemont demana la "col·laboració" a aquest organisme per organitzar un referèndum acordat i recorda que el govern espanyol no ha volgut negociar la consulta malgrat la petició de la Generalitat. El president fa referència a l 'acord del consell executiu que va prendre el dimecres 24 de maig i la missiva que va enviar al president espanyol. Relata la resposta de La Moncloa: "Malauradament el president Mariano Rajoy ha respost negativament a l'oferta de diàleg; tanmateix el Govern de Catalunya manté permanentment l'oferta i la possibilitat de negociar i pactar un referèndum".

El president es mostra convençut a la missiva que els esdeveniments polítics que estan succeint a Catalunya són de "transcendència" i "interès" de la Comissió de Venècia. Així, avala la tradició de la Comissió en el marc de la protecció dels "drets humans" i els processos democràtics i per això considera que l'organisme és una "garantia" a l'hora d'afrontar la consulta.

Amb la voluntat d'acostar els comuns a les tesis del referèndum unilateral, fa dues setmanes Junts pel Sí va acordar una moció amb Catalunya Sí que es Pot que instava el Govern a buscar l'aval de la Comissió de Venècia del referèndum pactat. La CUP es va abstenir a la part principal del text. Tanmateix, el que és cert és que en tot moment la missiva fa referència a la consulta pactada i no parla del referèndum unilateral que es produirà el setembre si el Govern compleix amb el que s'ha compromès -ara per ara prohibit pel Tribunal Constitucional-. És a dir, Junts pel Sí circumscriu l'aval de la Comissió en el cas que la consulta sigui pactada, però no en la via unilateral.

La Comissió de Venècia, un organisme que depèn del Consell d'Europa, té un seguit de doctrina dedicada a les bones pràctiques de processos referendaris i té dos dictàmens concrets emesos pel cas de Montenegro i Crimea on es parla de referèndums de secessió. Un dels principals requisits és que la consulta tingui cabuda en el marc constitucional de l'estat en qüestió.