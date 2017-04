Podem pressiona el PSOE per impulsar una moció de censura contra Rajoy

Els esdeveniments es precipiten i també les respostes polítiques a l'últim escàndol de corrupció al PP i a la Fiscalia. Després de plantejar un ple d'urgència i monogràfic sobre al tema al Congrés per abans d'acabar la setmana, Podem ha anat aquest divendres un pas més enllà i ha anunciat que busca suports per impulsar una moció de censura contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Pablo Iglesias busca burxar en les contradiccions dels socialistes, que de moment es limiten a que Rajoy comparegui en la comissió d'investigació al Congrés sobre la corrupció al partit que encara no té data d'inici.

Iglesias ha denunciat que la corrupció "no és una tempesta passatgera al PP" sinó "un virus que infecta les institucions" i que la formació de Rajoy té una "comportament parasitari de les institucions". Ja ha trucat als socialistes per concertar una reunió, de la mateixa manera que amb el secretari general de CCOO, amb qui tindrà una reunió amb breu, així com el portaveu de Jutges per a la Democràcia.

Al seu torn, el líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, ha anunciat que també ha traslladat la proposta tant al Esquerra com al PDECat, que serien clau, a més dels socialistes, per impulsar la moció de censura. En concret, ha trucat a Oriol Junqueras i Marta Pascal. "Estem veient un procés de gangrena democràtica", ha dit el portaveu de la confluència catalana, repassant els últims escàndols al PP i la Fiscalia.

Picada d'ullet a Sánchez

La proposta de Podem arriba només hores després que l'ex secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, hagi demanat la dimissió de Rajoy. En una entrevista a Onda Cero aquest matí li ha demanat responsabilitats polítiques per els últims fets i ha asseverat que " el PSOE de l'abstenció té difícil demanar la dimissió de Rajoy". Una moció de censura és un gerro d'aigua freda per al PSOE, en plena batalla per a la primàries i sense lideratge. Iglesias ha aclarit que no ha parlat amb cap dels candidats, sinó només amb el president de la gestora, Javier Fernández, que l'ha remès al portaveu socialista, Mario Jiménez, qui al seu torn li ha dit que havia de comentar-ho a la gestora.

Pedro Sánchez demana la dimissió de Rajoy

Dures crítiques de la resta de partits per les formes

Però Ferraz ni s'ha esperat a respondre Iglesias. El portaveu socialista al Congrés, Antonio Hernando, ha sortit en roda de premsa a deixar clar que no donaran suport a la moció de censura plantejada per Iglesias perquè consideren que Podem actua de "mala fe". També s'ha mostrat "escèptic" el portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, qui ha reclamat "detalls" al partit d'Iglesias. "Està bé viure en la sorpresa permanent però cal ser seriosos i dir quins són els termes en què la moció es formula", ha assenyalat recordant que les mocions de censura a Espanya són de caràcter constructiu i que cal un candidat a president i un programa de govern.

Ciutadans ha estat encara més taxatiu i ha deixat clar el seu no: "No donarem suport ni secundarem cap número de circ, com ens té acostumats Podem", ha dit el secretari general del partit taronja, José Manuel Villegas. El PNB també ha criticat durament les formes de Podem, però s'ha obert a parlar amb Iglesias. El seu portaveu al Congrés, Aitor Esteban ha alertat que amb aquesta estratègia pot acabar reforçant el president del govern espanyol si la moció de censura fracassada.

L'únic en obrir-se de forma clara a votar a favor de la moció ha estat Esquerra, amb la condició que el president sortint si triomfa no posi cap mena d'impediment per a la celebració del referèndum "el setembre". Així s'ha expressat el seu portaveu, Joan Tardà, a la sortida de la junta de portaveus.

D'esquenes a les primàries del PSOE

S'esperaria Iglesias a que el PSOE tingués un líder clar per impulsar la moció de censura? El líder de Podem ha deixat clar que no, que la urgència és més important i que per això ja estan treballant amb tot d'organitzacions de la societat civil. No ha volgut entrar en el debat de qui hauria de ser el pròxim president del govern espanyol, diu que no és hora de parlar de cares, però no hi ha una cara clara al PSOE ara mateix.

Podem té els diputats suficients per presentar una moció de censura pel seu propi compte. El que busca, però, és tenir suficients suports perquè sigui un èxit abans de presentar-la. Amb tot, ha dit que malgrat el rebuig del PSOE i Ciutadans la presentarà. La seva proposta s'ha vist condemnada el fracàs en només cinc minuts. Segons els socialistes, els ha trucat només deu minuts abans de la roda de premsa. Albert Rivera no li ha agafat el telèfon. Al PNB li ha enviat un SMS a les 11.15h. La roda de premsa era a les 11.30h.