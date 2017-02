Qui és qui en l’operació Catalunya?

La conspiració ordida al ministeri de l'Interior per tombar l'independentisme polític s'ha batejat amb el nom oficiós d'operació Catalunya. És només una de les branques de l'ofensiva contra el separatisme català. Tot i que és de les que s'havien mantenir ocultes s'ha convertit en la més sorollosa, i ha permès conèixer alguns dels noms d'allò que s'anomenen 'les clavegueres de l'estat'.

Jorge Fernández Díaz

Exministre de l'Interior

L’operació Catalunya es va dur a terme quan era ministre de l’Interior i comandava la Policia Nacional. Les gravacions filtrades de les converses amb Daniel de Alfonso l’octubre del 2014 indiquen que dirigia la trama i n’informava Rajoy. Amb De Alfonso va repassar quines investigacions d’Antifrau podien ser arguments contra els partits del procés independentista.

Jorge Moragas

Cap de gabinet de Rajoy

Quan ja era cap de gabinet del president espanyol, Moragas va enviar diversos SMS a Victoria Álvarez per convèncer-la perquè expliqués tot el que sabia de la família Pujol.

Daniel de Alfonso

Exdirector d'Antifrau

Mentre dirigia l’Oficina Antifrau de Catalunya (2011-2016) es va reunir amb Fernández Díaz a Madrid per discutir quines eren les millors cartes que tenien per desmuntar l’independentisme polític. Tal com va avançar ahir l’ARA, també va contractar amb diners públics una empresa de Giménez Raso i Redondo Rodríguez vinculada a José Manuel Villarejo i a l’operació Catalunya.

651x366 El ministre Fernández Díaz lliurant a Eugenio Pino una distinció “a la trajectòria del Cos Nacional de Policia” concedida pel diari La Razón / BALLESTEROS / EFE El ministre Fernández Díaz lliurant a Eugenio Pino una distinció “a la trajectòria del Cos Nacional de Policia” concedida pel diari La Razón / BALLESTEROS / EFE

Eugenio Pino

Exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional

Era el número dos de la Policia Nacional, just darrere d’Ignacio Cosidó, i se’l considera el titellaire que realment movia els fils de l’operació Catalunya dins la policia. Martín Blas, Fuentes Gago i, en teoria, fins i tot Villarejo seguien les seves ordres. Ara està jubilat i just abans-d’ahir es va nomenar Florentino Villabona per al càrrec.

José Ángel Fuentes Gago

Inspector en cap

Actualment destinat a l’ambaixada de l’Haia, era la mà dreta d’Eugenio Pino i és qui hauria promogut la reunió entre De Alfonso i el ministre. Va investigar l’assortit patrimoni de Villarejo i va arribar a la conclusió que no era irregular.

651x366 El comissari José Manuel Villarejo Pérez és l'únic dels policies implicats que ha admès l'existència de l'operació Catalunya El comissari José Manuel Villarejo Pérez és l'únic dels policies implicats que ha admès l'existència de l'operació Catalunya

José Manuel Villarejo Pérez

Comissari jubilat i empresari

Lampista policial amb un llarg historial, és l’únic que ha admès l’existència de l’operació Catalunya -sense anomenar-la així-, per a la qual afirma que ha treballat a través de les empreses privades que combinava amb el càrrec a la policia. Està enfrontat amb Martín Blas, d’ençà que el va voler implicar en el cas Emperador. També hauria pressionat Victoria Álvarez perquè denunciés.

Rafael Redondo Rodríguez

Detectiu privat i advocat

Soci habitual del comissari Villarejo, comparteixen càrrec o direcció en vuit empreses, i en tretze amb el fill del comissari. També va acompanyar Victoria Álvarez a declarar a Madrid perquè denunciés els Pujol.

Antonio Giménez Raso

Policia en segona activitat

Home del comissari Villarejo, treballa amb Redondo en una empresa i ho va fer abans a la que va contractar De Alfonso per buscar micròfons i càmeres a Antifrau. Segons dues denúncies i una sèrie de missatges de WhatsApp, feia d’intermediari entre el nucli policial de l’operació Catalunya i els detectius Peribáñez i Tamarit, que haurien fet informes per a la trama policial antiindependentista.

Marcelino Martín Blas

Excap d'Afers Interns de la Policia Nacional

Va ser un dels homes forts de Pino i dirigia la unitat policial més secreta de la policia fins que Fernández Díaz el va destituir. Té una disputa oberta amb Villarejo, que el considera un home del CNI, amb qui també està enfrontat. Va viatjar a Barcelona amb Olivera el 2012 per intentar convèncer els fiscals Bermejo i Sánchez Ulled de reactivar la investigació del cas Palau, amb un esborrany d’informe apòcrif, i escorcollar la seu de CDC. Després de no aconseguir-ho es va filtrar l’esborrany, basat en informació treta d’internet.

651x366 L'actual director del CITCO i excap dela UDEF, José Luis Olivera, a l'esquerra, en primer pla, en una roda de premsa sobre una detenció de 'hacktivistes' / EFE L'actual director del CITCO i excap dela UDEF, José Luis Olivera, a l'esquerra, en primer pla, en una roda de premsa sobre una detenció de 'hacktivistes' / EFE

José Luis Olivera

Excap de la UDEF

L’actual director del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) encapçalava la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (UDEF) quan va viatjar amb Martín Blas a Barcelona.

María Victoria Álvarez

Examant de Jordi Pujol Ferrusola



Després d’haver tallat la relació sentimental que tenia amb el primogènit dels Pujol, Álvarez va posar en marxa el 2013 el cas Pujol destapant la presumpta evasió de capital de la família davant del jutge Pablo Ruz a l’Audiència Nacional. Però quan va declarar ja feia tres anys que havia explicat molts dels fets a Sánchez-Camacho, en un polèmic dinar al restaurant barceloní La Camarga, que es va fer el juliol del 2010. El dinar es va enregistrar d’amagat en una gravació que es va acabar filtrant als mitjans de comunicació.

651x366 Alícia Sánchez-Camacho, en una imatge d'arxiu Alícia Sánchez-Camacho, en una imatge d'arxiu

Alícia Sánchez-Camacho

Presidenta del PP català

La presidenta del PP català coneixia les irregularitats dels Pujol tres anys abans, com a mínim, que es duguessin als jutjats, arran del dinar de La Camarga amb Álvarez. Allà li va dir que tenia bons contactes amb la policia i informava de tot Rajoy i Moragas. Assegura que no sabia que Método 3 havia gravat la conversa amb Álvarez, però va aturar el procés judicial contra l’agència de detectius amb un acord.

Javier de la Rosa

Advocat i empresari

És una de les principals fonts del comissari Villarejo sobre els Pujol, i hauria pogut cobrar fons reservats a canvi de fer d’informador. Va aportar a la causa judicial dades sobre el fill gran dels Pujol. Redondo el va acompanyar a declarar davant del jutge Ruz.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias

Estudiant de dret



Més conegut com el Petit Nicolás, s’hauria fet passar per col·laborador del CNI, del govern de Rajoy i de la monarquia espanyola. Va gravar com oferia diners a De la Rosa a canvi d’informació sobre els Pujol. El van arrestar l’octubre del 2014 i el primer mitjà que ho va comunicar va ser un digital vinculat a Villarejo.

651x366 El detectiu extreballador de Método 3 Julián Peribáñez -a l'esquerra-, després de declarar a la Ciutat de la Justícia El detectiu extreballador de Método 3 Julián Peribáñez -a l'esquerra-, després de declarar a la Ciutat de la Justícia

Julián Peribáñez i Antonio Tamarit

Exdetectius de Método 3



Els detectius Julián Peribáñez (foto) i Antonio Tamarit haurien fet seguiments de polítics catalans i comandaments dels Mossos per a l’operació Catalunya, segons dues denúncies que va avançar l’ARA fetes per Francisco Marco, director de Método 3, i l’exdona de Peribáñez.