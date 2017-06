El Govern crearà una borsa voluntària perquè empleats públics col·laborin en el referèndum

L'endemà que la Fiscalia ampliés la querella de les urnes contra la consellera Meritxell Borràs i el fins ara secretari general de Governació Francesc Esteve per l'anunci de la data i la pregunta, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un missatge de tranquil·litat al funcionariat i ha anunciat un dels detalls tècnics de l'organització del referèndum. En resposta a una pregunta del president de Junts pel Sí, Jordi Turull, ha explicat que no necessàriament els tots els funcionaris han de participar en l'organitzaició de referèndum, ja que la mateixa llei electoral espanyola no ho preveu així i fins i tot permet que el dia de la votació siguin representants designats per l'administració els que estiguin presents a les meses electorals. En aquest sentit, ha anunciat que el Govern crearà una borsa voluntària de treballadors públics perquè puguin col·laborar en el referèndum.Els ha anomenat "agents electorals" que s'implicarien en l'organització i la logística de la consulta.

Minuts abans, la CUP també li havia demanat que donés detalls sobre com s'estaven plantejant les garanties de la consulta. Ha estat el diputat Benet Salellas qui, a a primera pregunta, ja ha tret el tema. "Necessitem des de ja que tots coneguem les garanties del referèndum per fer partícip a la societat. Quan coneixerem el calendari?", ha demanat a Puigdemont. El president del Govern ha coincidit amb el diputat cupaire i ha avançat que a finals de juny presentaran "tots els detalls tècnics i legals que avalen que el referèndum es farà amb totes les garanties". Segons Puigdemont, encara queden "serrells", però en unes setmanes la ciutadania coneixerà com s'organitzarà el referèndum.

Aquesta mateixa setmana, el mateix Puigdemont avançava en una entrevista a RAC1 que la llei de transitorietat jurídica es donaria a conèixer "a finals de juny o principis de juliol", i això és precisament el que la Generalitat també vol fer amb els detalls del referèndum. Salellas li ha demanat que es facin públics qüestions "tan rellevants" com "el cens, l'organització de les meses i la configuració de la comissió d'experts". El president del Govern ha remarcat que, fins divendres passat, no havien volgut explicar res perquè encara mantenien l'esperança de poder pactar la consulta amb l'Estat. Ara, un cop anunciada data i pregunta, ha arribat el moment d'anar fent públiques les garanties amb les quals la Generalitat està convençuda que afrontarà un referèndum vinculant.

Seguint amb el referèndum, el líder del PP, Xavier Garcia Albiol, ha exigit al president que respongui si es faran servir les urnes que vol comprar el departament de Governació -i per la qual hi ha una querella- per fer el referèndum. Puigdemont s’ha mostrat estrenyat que el PP es preocupi pels detalls del referèndum i ha respost genèricament que evidentment que en el referèndum hi haurà urnes . “És un covard”, ha reblat Albiol en sentir la resposta del president i afegint que tan ell com el vicepresident, Oriol Junqueras, s’ha convertit en “piròmans” de la política. En aquest sentit, ha reiterat que La Moncloa no permetrà que es produeixi un "cop d'estat".

“Cada cop estan més sols i radicalitzats”, ha dit Albiol fent referència a l’acte de diumenge a les Fonts de Montjuïc i criticant la participació de l’exentrenador del Barça Josep Guardiola. Puigdmont ha sortit en defensa del tècnic del Manchester i ha honorat la seva “valentia” per avenir-se a llegir el manifest d’un acte de “dignitat democràtica” i reclamar que la gent pugui votar. I ho va fer -ha remarcat el cap de l’executiu- sabent que li plourien crítiques de tot arreu.

Tampoc el PSC accepta que el referèndum que proposa el Govern i un cop més el líder del PSC, Miquel Iceta, ha demanat a Puigdemont que no situïi fora de la llei les institucions catalanes. Iceta ha demanat al Govern que porti al Parlament la base legal que ha de donar cobertura al referèndum i els seus detalls tècnics, ja que si no ho fa, ha dit Iceta, és perquè “té por” al Tribunal Constitucional. “¿No hem dit tantes vegades que el TC no compta? Està dient que no porten la llei al Parlament perquè els fan por els tribunals?”, s’ha preguntat Iceta.

Puigdemont ha demanat als socialistes que diguin, amb sinceritat, perquè volen que es registri ara el paquet legislatiu al Parlament i els ha acusat de voler impugnar-lo als tribunals. “El seu propòsit no és debatre sinó portar-ho al Tribunal Constitucional”, ha reblat el president.

Garanties internacionals

Fa algunes setmanes la Comissió de Venècia va cobrar protagonisme en el Procés a partir d'una proposta de CSQP perquè el Govern demanés el seu aval al referèndum unilateral que vol impulsar el Govern. La resposta de la Comissió va ser inhibir-se del cas català si no hi ha acord amb l'Estat, però Puigdemont ha respost aquest dimecres al president de la confluència d'esquerres, Lluís Rabell, que el referèndum català s'adaptarà "als estàndards de la immensa majoria de referèndums dels països més democràtics". Puigdemont ha estès la mà als comuns per abordar amb ells les garanties de la consulta que es convocarà pel proper 1 d'octubre.

Rabell ha recordat a Puigdemont que la Comissió de Venècia no avala referèndums unilaterals i l'ha instat a treballar per un canvi de govern a Espanya, que ahir va tenir, segons ell, una jornada important amb la presentació de la moció de censura a Mariano Rajoy.

El paper dels funcionaris

"Em pot dir quin dia retornaran als funcionaris les pagues extra de 2012, 2013 i 2014?". La cap de l'oposició, Inés Arrimadas, ha fet servir aquesta pregunta per acusar el Govern de treballar i posar dates pel referèndum i, en canvi, no ho fan perquè els funcionaris recuperin els drets econòmics perduts. Puigdemont li ha respost que estan en negociacions amb la mesa de la funció pública i que el Govern està fent "molts esforços" per poder complir amb aquest compromís. "Quan el traiem de la independència no en té vostè ni idea", li ha comentat Arrimadas.