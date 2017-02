La declaració d'Homs marca el tercer dia del judici del 9-N

Després d'un dia marcat pels testimonis tècnics i en què el fiscal va collar el Govern per intentar provar que l'executiu va seguir al capdavant del procés participatiu del 9-N tot i la suspensió per part del Tribunal Constitucional (TC), aquest dimecres el judici del 9-N ha recuperat el perfil netament polític. El primer alt càrrec en declarar com a testimoni ha estat el portaveu del PDECat al Congrés i exconseller, Francesc Homs, en el que ha estat un assaig del judici que haurà d'afrontar ell pel 9-N al Tribunal Suprem.

Més enllà d'Homs, aquest dimecres declararan també l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert, el director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver Pi-Sunyer, i l'exalcalde de Barfcelona Xavier Trias. A més, també hauran d'e comparèixer l'expresident del Parlament i del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Joan Rigol, Joan Vintró i el president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch.

Abans d'aquesta desfilada de càrrecs públics, han declarat dos testimonis tècnics a petició de l'acusació popular. La més destacada, una responsable de l'empresa que va distribuir el material pel 9-N fet al Centre d'Iniciatives per la Reinserció (CIRE). Cristina Fernández ha avalat la tesi defensada ahir per l'exdirectora del CIRE Elisabeth Abad, i ha assegurat que tot el material es va recollir i començar a repartir el 30 d'octubre, abans de la suspensió del TC.