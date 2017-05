La vintena, per Santa Rita

A Madrid ho han sentit fins a vint vegades, però Carles Puigdemont no es cansarà de repetir-ho: si volen pactar el referèndum, la porta està oberta. S’ha dit en tots els formats, a tots els Parlaments, en públic i en privat, i al davant sempre hi ha hagut la mateixa paret. La Generalitat insisteix, més per dotar-se d’arguments per legitimar la via unilateral que perquè quedi esperança d’una reacció de l’Estat. Els arguments no compten: per a l’Espanya del PP i fins ara també per a la del PSOE, posar en qüestió la seva indivisible unitat és inassumible, i l’única resposta que no passi pels tribunals arribarà quan Catalunya faci un pas decisiu. Mentrestant, Puigdemont xocarà contra una paret, i, tot i saber-ho, ahir ho va tornar a provar: no fos cas que el dia de Santa Rita, patrona dels impossibles, a la vintena anés la vençuda.