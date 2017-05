Un 12% de la població infantil espanyola pateix asma i la meitat no està diagnosticada

Un 12% de la població infantil espanyola pateix asma, una malaltia infradiagnosticada en un 50% dels casos, segons els pneumòlegs, que reivindiquen més campanyes d'informació sobre aquesta patologia coincidint amb la celebració demà, 2 de maig, del Dia Mundial de l'Asma.

L'Hospital Sant Pau de Barcelona i l'Hospital Doctor Peset de València celebraran demà, amb motiu d'aquesta jornada, diverses activitats informatives i d'esbarjo per a nens i adults, per generar consciència i sensibilitzar sobre la malaltia, que afecta uns 2,5 milions d'espanyols.

El director del Servei de Pneumologia de l'Hospital Sant Pau i coordinador de la Guia Espanyola per al Maneig de l'Asma (GEMA), Vicente Plaza, ha assenyalat que "és molt important impulsar accions de conscienciació social". L'especialista ha indicat la importància de generar coneixement al voltant a la malaltia, ja que "hi ha moltes persones amb símptomes d'asma lleu que no ho identifiquen com a problema i ho confonen amb refredats mal curats".

Tractament eficaç

"Si els ajudéssim a identificar-lo, visitarien més als seus metges de capçalera i es diagnosticarien més pacients, la qual cosa podria prevenir crisi d'asma o fins i tot formes més greus de la malaltia", ha proposat el metge. El pneumòleg ha ressaltat l'"elevada eficàcia" dels tractaments disponibles i ha indicat que "encara que l'asma és una malaltia freqüent i crònica, té en la major part dels casos un tractament molt eficaç i sense efectes secundaris perquè disposem de f àrmacs biològics que aconsegueixen millorar la vida de persones que pateixen les formes més greus de la malaltia".

Els principals símptomes de l'asma són la inflamació i obstrucció dels bronquis i es caracteritza per episodis de dispnea o dificultat respiratòria, sibilàncies i tos. Alguns factors de risc a l'hora de desenvolupar l'afecció són l' obesitat i el tabaquisme.

Segons la cap de Servei de Pneumologia de l'Hospital Peset de València, Eva Martínez, hi ha un control deficient dels símptomes en un 60% o 70% dels casos i el nombre de pacients amb asma greu no controlada a Espanya s'estima entorn de les 80.000 persones. "Els pacients no sempre presenten tots els símptomes associats com l'opressió toràcica, sorolls en el pit al respirar o dispnea. Moltes vegades comencen amb tos seca pertinaç després d'una infecció respiratòria. Els símptomes són variables, i fins i tot en un mateix dia poden canviar, predominant a la nit i primeres hores del dia", ha aclarit Martínez.

Segons la pneumòloga, "és important diagnosticar precoçment l'asma perquè amb el tractament apropiat la majoria de pacients poden fer vida normal". "Un dels problemes de l'asma és que pot aparèixer a qualsevol edat", ha explicat la doctora, que ha assegurat que "el tractament de l'asma ha millorat molt. A més millors teràpies inhalades, hi ha teràpies biològiques que aconsegueixen que els pacients més greus vegin reduïts els seus símptomes i millorin la seva qualitat de vida", ha conclòs.

Amb motiu del Dia Mundial de l'Asma, l'Hospital de Sant Pau obrirà demà un espai de conscienciació sobre l'asma infantil, que, amb el lema de "Busca Guille", convida el públic a conèixer la història d'un nen de 7 anys amb asma greu que, gràcies a un diagnòstic precoç i el tractament correcte, pot ser un més i divertir-se amb els seus companys.