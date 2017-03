Arrenca la remodelació del Mercat de Sant Andreu

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal de Mercats, invertirà 9,5 milions d'euros en la remodelació del Mercat de Sant Andreu. Les obres començaran al maig amb la construcció d'un mercat provisional, al carrer de Sant Adrià, entre els carrers Segre i d'Otger. Els 23 comerciants actuals es traslladaran a aquesta nova ubicació al setembre i s'hi quedaran fins que es reobrin les portes del nou mercat a principis del 2019.

Un cop s'acabi la remodelació del mercat definitiu, el provisional es desmuntarà i es restituirà l'espai urbà per deixar-lo tal com estava.

El nou Mercat, de vidre



El nou Mercat de Sant Andreu estarà format per dos espais, l' edifici central on hi haurà una planta amb 18 comerços de venda de producte i un soterrani per allotjar espais logístics i un segon edifici perimetral anomenat Local de Vendes que tindrà tres plantes on hi haurà els establiments no alimentaris.

El projecte està en mans de l'equip tècnic i d'arquitectura de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i se situarà en la singular plaça porticada del Mercadal, al cor del barri de Sant Andreu. El volum de l'edifici es veurà rebaixat i el perímetre del mercat serà de vidre per donar transparència visual al conjunt i per fer més amable l 'impacte visual de la construcció, tant des del carrer com des dels edificis.