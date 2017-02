Arresten un pederasta que abusava dels fills i en distribuïa les fotos

La Policia Nacional ha detingut a les comarques de Barcelona un pederasta que hauria abusat dels fills de 8 i 13 anys i hauria enviat les fotografies a quatre dones amb qui practicava orgies. L'arrestat formava part d'una xarxa d'abast estatal que es dedicava a distribuir pornografia infantil a través d'internet, utilitzant diversos perfils de Twitter. A tot l'Estat, els agents han arrestat 22 persones i n'investiguen una desena més.

Entres els detinguts hi ha també aquestes quatre dones, a qui la policia responsabilitza de no fer res per aturar i denunciar els presumptes abusos. Segons els agents, el pare dels menors, un dels quals patia un trastorn mental, també tenia la intenció d'introduir-los en les seves pràctiques sexuals en grup.

Cinc dels investigats son menors d'edat

Cinc dels deu investigats dins de la xarxa són menors d'edat. Un d'ells no arriba als 14 anys i per tant la justícia no el pot acusar de cap delicte. La Policia també ha detingut dos germans bessons que a més de distribuir pornografia infantil havien assetjat sexualment altres menors a través del telèfon mòbil.

Un dels germans arrestats, hauria arribat a abusar sexualment de dos nenes, una d'elles germana de la seva exparella, quan la nena tenia 12 anys. Segons la policia, tot i ser bessons, cap dels dos sabia què feia l'altre.

En el conjunt de l'operació policial, els agents han intervingut milers de vídeos i fotografies amb pornografia infantil. Entre les imatges també apareixen recent nascuts protagonitzant escenes masoquistes.