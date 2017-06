Barcelona denunciarà el minsiteri de l'Interior per no tancar el CIE

L'Ajuntament de Barcelona preveu denunciar el ministeri de l'Interior després que no hagi fet cap pas per tancar el centre d'internament d'estrangers (CIE) de la Zona Franca, malgrat que el consistori va emetre una ordre de precintament fa dos mesos.

Fonts municipals han explicat a Europa Press que preveuen presentar una denúncia a l'Audiència Nacional després d'esgotar la via administrativa, en un termini de poques setmanes. Durant aquest temps, l'Ajuntament enviarà una notificació al ministeri de l'Interior, esperarà resposta i, després d'un període d'al·legacions, presentarà la denúncia.

L'Ajuntament va emetre una ordre de precintament el 29 de març i va avisar que, si en un termini de dos mesos el centre no tancava, portaria el ministeri a l'Audiència Nacional, que decidirà "si preval el dret urbanístic o el dret del ministeri a tenir un equipament on vulgui i sense llicència", segons les mateixes fonts.

El consistori va ordenar el cessament d'activitat del CIE al juliol perquè no disposava d'una llicència d'activitat adequada i no complia amb normes de seguretat, però el centre va reobrir l'endemà, després de vuit mesos tancat per obres de reforma.

Fonts de la Policia Nacional han defensat també en declaracions que el centre ha seguit amb el seu "curs i funcionament normal", perquè no se sent interpel·lat per l'ordre de precintament de l'Ajuntament, ja que asseguren que no en té la competència.

Sostenen que el consistori no disposa de la "facultat legal" per ordenar el precintament del centre, que sí que tancaria si així ho decidís un jutge, perquè la Policia Nacional sempre compleix amb les decisions judicials, han assenyalat les mateixes fonts.