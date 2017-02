Barcelona vol més competències en polítiques LGTBI

L'Ajuntament de Barcelona ha demanat a la Generalitat més competències en matèria LGTBI i que se li reconegui la potestat sancionadora per obrir, tramitar i sancionar les infraccions previstes en la futura llei catalana d'Igualtat de tracte i no discriminació. La petició, que es basa en el fet que la Carta Municipal empara la potestat sancionadora per delictes d'odi de l'Ajuntament de Barcelona, l'ha anunciat a la comissió municipal de Drets Socials, Cultura i Esports la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez.

La setmana passada, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat tramitar el projecte de llei per a la Igualtat de tracte i no discriminació i és en aquest context en què la nova llei està sent discutida i les diferents forces polítiques estan presentant esmenes. Laura Pérez ha presentat avui l'Informe 2016 sobre les actuacions de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb el desenvolupament de la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, on per primera vegada han participat les entitats del Consell Municipal LGTBI de Barcelona.

"Hem incorporat la mirada LGTBI en les polítiques municipals, fent-les més transversals i incorporant el nostre compromís en la defensa dels drets del col·lectiu. I ho hem fet de la mà del teixit social de la ciutat", ha destacat la regidora de Feminismes i LGTBI.

L'Informe 2016 indica que durant l'any passat es van dur a terme més de 80 actuacions municipals entre les quals destaca el Pla per a la diversitat sexual i diferents accions per impulsar la investigació i el coneixement en matèria LGTBI. A més destaca que el consistori va augmentar la línia de subvenció fins a 140.000 euros per entitats que treballen per la defensa dels drets LGTBI i que els convenis atorgats arriben als 200.000 euros.

Clàusules socials per a contractacions

També subratlla que l'ajuntament ha incidit en la guia de clàusules socials per a contractacions incorporant-ne una específica per a la no discriminació per motius LGTBI; ha adaptat l'OND (Oficina per la No Discriminació) a la nova llei, a fi d'atendre un major nombre de ciutadania, i ha fet un mapa de les entitats de la ciutat que treballen i defensen els drets sexuals i reproductius.

En aquesta línia, en l'última convocatòria de subvencions de salut se n'ha obert una d'específica d'ajudes per al col·lectiu LGTBI i s'han dut a terme campanyes específiques per evitar estigmatitzar persones amb Vih i deixar de considerar patologies la intersexualitat o la transsexualitat.