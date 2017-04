Barcelona eleva a 3,3 milions d'euros el frau de FCC en la recollida d'escombraries

L’empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que s'encarrega de la recollida d'escombraries a Gràcia, l'Eixample i Ciutat Vella, va facturar 1,2 milions d'euros de més a l'Ajuntament de Barcelona pels serveis que li va prestar en aquests barris entre els anys 2013 a 2015. En total, el consistori xifra en 3,3 milions la quantitat estafada per l'empresa, ja que a la quantitat cobrada de més cal afegir-hi la penalització inclosa al contracte per no informar de la "no prestació" del servei. La tinent d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janez Sanz, ha elevat així la xifra de 800.000 euros de presumpte frau que s'havia pogut quantificar el novembre passat, quan el cas es va destapar.

Aquest divendres, el govern municipal, encapçalat per Ada Colau, durà al plenari la proposta d'obrir un expedient sancionador a FCC. Si s'aprova, l'expedient es resoldria en un termini aproximat de 3 mesos i podria suposar una multa de fins a 500.000 euros. Cal tenir en compte, també, que la presumpta estafa està en mans de la fiscalia. Si un jutge certifica el frau -un delicte de tipus penal-, es podria inhabilitar l'empresa per presentar-se a més concursos amb qualsevol administració.

Els ciutadans reciclaven, FCC ho barrejava

La companyia, que opera a l’Eixample, Gràcia i Ciutat Vella, presumptament manipulava les xifres de recollida de mobles i envasos per no superar uns topalls que, a partir d’uns determinats volums, els suposaven rebre menys ingressos. Les tarifes a aplicar per a la facturació van per trams: com més alt és el tram, menys cobra FCC per tona recollida. Si el tram saltava per poques tones, l’increment del volum tractat no compensava la disminució del preu per tona i la companyia acabava cobrant menys.

Per fer veure que recollien menys mobles i envasos dels que trobaven, els barrejaven amb la matèria de rebuig i els transportaven a l’abocador en lloc de dur-los a la planta de reciclatge. La proporció era d’un terç d’envasos i dos terços de rebuig. La presumpta estafa afecta entre 32 i 42 tones de les 18.800 tones d'envasos recollides selectivament a l'any, un 0,22% del total, una quantitat el suficientment petita per evitar que es detectés la trampa. "La ciutadania separava els residus i FCC els tornava a barrejar", ha dit Janet Sanz sobre la presumpta estafa.