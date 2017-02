Barcelona fitxa una polèmica empresa de seguretat privada

L’empresa Marsegur, vinculada com a mínim fins al juliol al polèmic empresari condemnat Miguel Ángel Ramírez, ha guanyat els concursos públics per encarregar-se de la vigilància de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS) i del Museu Marítim. Cada contracte és d’uns 400.000 euros i prorrogable. El primer té un valor estimat de 800.000 euros, que pagarà l’Ajuntament de Barcelona, i el segon, d’un milió, que haurà de finançar el consorci del museu, format per l’Ajuntament, la Diputació i l’Autoritat Portuària.

Tal com va publicar aquest diari al mes de juny, Marsegur ja havia aconseguit un contracte del Consell de Garanties Estatutàries, que depèn del Govern, amb un valor estimat total de 174.000 euros. Aquell contracte ja va fer saltar l’alarma al sector de la seguretat privada: ADN Sindical va denunciar que l’empresa paga un 30% menys del que marca el conveni del sector, amb sous poc per sobre dels 700 euros al mes. La setmana passada el sindicat va presentar una queixa a l’Ajuntament en què assegura que l’empresa paga “un sou temerari” als treballadors i recorda que l’Audiència Nacional va declarar nul el conveni de Marsegur perquè no s’havia negociat correctament i feia una rebaixa salarial respecte al conveni del sector que arribava al 54%. Antonio Redondo, propietari de Marsegur, va assegurar a aquest diari que el conveni era perfectament legal i que recorreria la sentència al Tribunal Suprem.

Fonts de l’Ajuntament al·leguen que no “disposen d’informació” del conveni laboral al qual s’acull l’empresa, i que això, legalment, és cosa de Marsegur. Asseguren que “l’IMSS no consentirà cap actuació que vagi contra els drets dels treballadors i restarà vigilant que es compleixin les normes socials”. Afirmen que, de les onze empreses que es van presentar al concurs, aquesta no era la que oferia un preu més baix, perquè n’hi havia una altra d’encara més barata, i que l’oferta que va fer “no era temerària”. A l’octubre el consistori va presentar la Guia de contractació pública social, que havia de reduir el pes de l’oferta econòmica en els concursos públics.

‘El rei de la seguretat’

A part de les condicions laborals, el que converteix Marsegur en una empresa polèmica és el vincle amb Miguel Ángel Ramírez, conegut com el rei de la seguretat de les Canàries. A Ramírez el van condemnar a tres anys de presó per haver fet obres com un estany de 400 metres quadrats i dos aparcaments en una finca protegida i en sòl rústic que havia comprat a prop de Las Palmas. El 2013 el llavors ministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, li va rebaixar un any la condemna -cosa que li ha permès evitar la presó- si ho enderrocava tot. El Tribunal Suprem va anul·lar l’indult perquè faltava un informe de l’Audiència Provincial, però Justícia el va tornar a tramitar. Deu dies després que el BOE publiqués l’indult, el ministre José Manuel Soria acompanyava Ramírez a la inauguració d’un nou negoci: un concessionari de BMW. L’empresari també té causes pendents per frau a Hisenda i a la Seguretat Social.

“Em querellaré contra tothom que digui que aquesta empresa és de Ramírez, perquè això és meu i costa molt de tirar endavant”, avisava Redondo a aquest diari arran del contracte amb el Govern. Quan ho va afirmar les dues apoderades de Marsegur eren l’exadministradora i l’actual administradora de MAR Asesores y Consultores, propietat de Ramírez, però un mes després d’aquella notícia van deixar el càrrec. Aquest no és l’únic vincle visible amb Ramírez que s’ha esvaït.

Redondo era el president d’Acosepri, una patronal de la seguretat formada per només tres empreses a part de la seva: Seguridad Integral Canaria, propietat de Ramírez; Power Sic, controlada per una altra de les empreses de Ramírez; i Sinergias de Vigilancia y Seguridad, també relacionada amb la trama i amb Marsegur. Doncs bé, des de llavors la web d’aquesta patronal ha desaparegut. El nom de l’empresa, però, continua començant amb les sigles del polèmic rei de la seguretat (MAR), com diverses de les empreses que controla directament.

Fonts de l’Ajuntament afirmen que “mentre el condemnat no sigui el titular de l’empresa”, no tenen “marge de maniobra” per no contractar Marsegur. L’empresa també ha aconseguit un contracte de 15 milions del ministeri de Defensa, segons va avançar Vozpópuli.