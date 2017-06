Catalunya s’emmiralla en Boston per potenciar la innovació en salut

El nivell de la recerca catalana no es qüestiona. Però la innovació no es trasllada al mercat. “Dels centres de recerca i dels nostres hospitals surten molt bones idees i propostes, i fins i tot algunes patents, que estarien en disposició d’arribar al mercat i no ho fan”, constata Manel Balcells, comissionat de salut del centre tecnològic Leitat. Què passa? Ell ho anomena la “vall de la mort”. És la bretxa entre la recerca i la innovació sanitària i el producte final comercialitzat. “Hauríem de ser el Massachusetts d’Europa. Quina és la diferència? Que el nostre coneixement, en gran mesura, es queda en el paper. O, encara pitjor, ve una multinacional i s’ho queda”, assegura. El repte és creuar l’anomenada “vall de la mort”. “Tothom està d’acord que cal fer algun canvi estructural perquè Catalunya pugui posar en valor la innovació que surt del seu sistema sanitari”, argumenta Balcells.

I la resposta és el Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI), un organisme que sorgeix de l’acord entre el departament de Salut, a través de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), Leitat i el Center for Integration of Medicine & Innovative Technology (CIMIT), de Boston, en el qual s’emmiralla el nou ens. L’acord es presentarà en les pròximes setmanes. Posteriorment, quan el projecte ja estigui en marxa, s’hi sumaran altres agents.

L’objectiu és potenciar projectes que tinguin impacte social i sanitari global que sorgeixin de centres de recerca i d’hospitals i centres d’atenció primària catalans. “No és trobar només solucions que siguin bones per a Catalunya o Espanya sinó que tinguin un impacte en tot el món, perquè estem globalitzats”, diu Balcells.

Diagnosticar el càncer de bufeta a través de l’orina amb un xip o controlar la tensió arterial amb un mòbil són dos exemples de projectes innovadors en salut que s’estan desenvolupant a Catalunya i que podrien comercialitzar-se arreu. “Això s’està fent però es queda aquí perquè Catalunya no té l’instrument per convertir en valor tot el que surt dels seus centres”.

El model d’aquesta nova plataforma és el CIMIT de Boston, un referent mundial en innovació en el camp de la salut i que té programes pioners per portar la innovació al mercat, en estreta col·laboració amb la indústria. Entre les institucions fundadores destaquen el Massachusetts General Hospital i el Massachusetts Institute of Technology (MIT). El CIMIT és una organització sense ànim de lucre que dona servei a tots els hospitals de l’àrea de Boston i agrupa centres mèdics, universitats i instituts de recerca. En virtut de l’acord, el centre nord-americà prestarà al català la seva metodologia per detectar innovacions en l’entorn sanitari i també cedirà personal. “No copiem el CIMIT aquí perquè el context americà és diferent però l’adaptem”, diu Balcells. El CIMIT ja té experiències similars a Manchester i Singapur. L’acord de col·laboració amb Catalunya és per quatre anys.

Cada any se seleccionaran deu projectes d’innovació que seran “avaluats, acompanyats i finançats” pel CIMTI perquè arribin al mercat, ja sigui en forma de start-up o de llicència d’explotació a tot el món, per posar només dos exemples. “Els diners ja no seran un problema per a aquests projectes”, diu Balcells. “Nosaltres ens encarregarem que tinguin el finançament adequat, que vindrà de fons d’inversió internacionals, sobretot filantròpics”, afegeix el comissionat de salut de Leitat. Són molts els projectes que s’encallen per la falta de finançament.

Projectes realistes

Es triaran projectes que tinguin repercussió global, que siguin viables i que tinguin possibilitat de fer-se realitat en poc temps. Si el projecte té èxit, es podria obrir a altres sistemes però, per ara, l’objectiu és posar en valor la innovació que sorgeix del sistema sanitari català. També es tindrà en compte que puguin generar un retorn econòmic per finançar la recerca que es fa aquí. També es donarà prioritat als projectes relacionats amb l’envelliment saludable, la qualitat de vida i les malalties cròniques, ja que també són els que qüestionen més la sostenibilitat del sistema.

“No som tan megalòmans per pensar que solucionarem els problemes de salut del món però que podem contribuir a millorar la salut global, sí”, conclou Manel Balcells.