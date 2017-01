El Govern redactarà l'Agenda Urbana Catalana per aplicar un model urbanístic sostenible a Catalunya

El Govern aposta perquè Catalunya tingui un desenvolupament urbanístic sostenible i, per arribar-hi, de moment ha signat un memoràndum d'entesa amb l'ONU. L'objectiu és tirar endavant l' Agenda Urbana Catalana per tal de començar a concretar les polítiques urbanístiques a desenvolupar en els propers anys. Totes elles, emparades en les directrius de la Nova Agenda Urbana que es va aprovar a la conferència d'Hàbitat III que es va celebrar a Quito l'octubre passat.

Aquest divendres s'ha plasmat l'acord al qual van arribar Generalitat i l'ONU durant la conferència. l director executiu d'ONU-Hàbitat, Joan Clos, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, han signat el document que confirma la col·laboració entre els dos actors i en què el Govern s'ha ofert com a "prova pilot" per tirar endavant un model urbanístic sostenible a Catalunya, ha explicat Rull.

Per començar a concretar l'Agenda Urbana Catalana, el conseller ha anunciat que en els propers mesos es convocarà una assemblea amb tots els actors implicats –institucions, agents socials i ciutadans– per tal de començar a parlar de "les polítiques públiques i els plans estratègics concrets" que cal desenvolupar i elaborar un primer document d'objectius. Segons Rull, aquesta nova directiva ha de tenir un "nivell alt de concertació" i "un marge estable de temps" per poder-se aplicar en totes les administracions.

Segons ha explicat Clos, Catalunya pot convertir-se en un "experiment territorial important", perquè té una zona urbanitzada "molt alta", concretament, el 6,1% del territori català està urbanitzat, quan "la mitjana mundial és del 3%". A més, el 90% de la població catalana "és urbana", és a dir, viu en el territori urbanitzat. Davant d'aquestes dades, Rull ha posat de manifest la necessitat de tirar endavant un model de "reciclatge urbà" per tal de "d'adequar el que ja tenim a les noves necessitats", i canviar el patró urbanístic "basat en l'expansió territorial".

Mentre no es concreta l'Agenda Urbana Catalana, la Generalitat preveu treballar amb les lleis del canvi climàtic, d'arquitectura i del territori, així com també treballar en l'àmbit de la gestió dels residus i les aigües residuals. I en totes aquestes polítiques, incorporar-hi "un vector de sostenibilitat".