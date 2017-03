El Col·legi de Metges alerta el Parlament que el 45% dels metges joves tenen un contracte precari

El president del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, ha alertat davant del Parlament del "còctel explosiu" de la precarietat laboral que afecta els metges joves, amb salaris baixos i temporalitat, i als facultatius sèniors, que estan desgastats i desencantats per la major càrrega assistencial derivada de la crisi. Padrós ha comparegut a la Comissió de Salut del Parlament amb el vicesecretari de l'ens, Josep Maria Benet, per presentar les 'Conclusions de l'informe sobre la precarietat laboral al sector mèdic', un document del juny de 2016, amb dades actualitzades.

Segons l'informe, que analitza proveïdors públics, concertats i privats, un de cada tres metges treballa en condicions d' inestabilitat -sense contracte indefinit-, xifra que en el cas dels menors de 45 anys afecta un de cada dos, i més del 15% dels facultatius joves tenen un salari igual o per sota dels 1.500 euros mensuals. Padrós ha avisat del risc real que existeix de fractura generacional i de cronificar la precarietat laboral entre els metges. Considera que això pot portar a "carregar-se la grandesa del sistema sanitari", que ha considerat la joia de Catalunya. Per això ha demanat als grups parlamentaris un ampli consens polític per preservar-lo.

Padrós ha criticat els contractes per dies amb altes i baixes de la seguretat social; contractes de dilluns a divendres; l'existència de falsos autònoms, i les guàrdies que es contracten sense cap planificació que ha batejat com a " metges fast-food", entre altres situacions de precarietat que ha posat com a exemple. "No podem basar la sostenibilitat d'aquest sistema maltractant als professionals amb sous baixos i precarietat", ha assenyalat el president del COMB, que ha instat a perdre la por per canviar el model per tal de donar poder als professionals mèdics.

L'informe també recull que per sota dels 40 anys dos de cada tres metges ja són dones, i s'ha produït un "canvi cultural" perquè la necessitat de conciliació laboral la plantegen tant dones com homes, ha dit Padrós. A més, en la propera dècada es jubilaran 10.000 metges, és a dir, el 30% del total dels facultatius catalans, de manera que "caldrà revisar el model", ha sostingut Benet.

Desprivatitzacions

Sobre el procés de desprivatització impulsat pel conseller del ram, Toni Comín, Padrós ha subratllat que "encallar-se en aquest tema desvia dels problemes més importants que té el sistema sanitari", i ha recordat que no hi ha diferències fonamentals entre xarxa pública i privada en relació a la precarietat.

Els grups parlamentaris han donat suport l'informe presentat, mostrant-se molt preocupats i inquiets per les xifres de precarietat, i Padrós ha dit sentir-se orgullós de les aportacions dels parlamentaris i ha afirmat: "Tenim l'obligació de cuidar aquest servei públic perquè cohesiona i reequilibra".