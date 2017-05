Crim entre 'motards' en un bar de Mataró

Baralla de bar amb final tràgic, aquesta nit a Mataró. Segons ha pogut saber l'ARA, la discussió hauria començat dins del local per afer sentimental o sexual, ja que segons els testimonis que ha pogut recollir la policia el tema o el pretext de la bronca era una dona. Els mateixos testimonis també indiquen que els implicats estaven sota els efectes de l'alcohol i possiblement d'altres substàncies, extrem que aclariran les anàlisis toxicològiques.

La baralla ha anat pujant de tot fins que ha sortit un ganivet. El resultat final és que un dels implicats en la disputa ha acabat cosit a punyalades, algunes de les quals a la cara. Els testimonis parlen d'una vintena llarga de ganivetades.

La víctima ha estat atesa per un equip d'emergències mèdiques al lloc dels fets i traslladada a l'hospital, on els metges no han pogut finalment salvar-li la vida a causa de la gran quantitat de ferides i la sang que ha perdut.

La Policia Local de Mataró ha detingut l'agressor, que serà investigat per homicidi.