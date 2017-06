Denuncien que el Govern adjudica 98 M€ a empreses vinculades al director de la DGAIA

El Govern ha adjudicat 98 milions d'euros en diferents contractes per gestionar centres de menors concertats per als pròxims 8 anys a fundacions privades "relacionades" amb qui ara és el director de la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), Ricard Calvo. Així ho ha fet públic el sindicat CGT en una roda de premsa convocada per denunciar "la política de portes giratòries i de corrupció política" que esquitxa aquesta direcció general. "És com si Florentino Pérez de cop fos ministre d'Habitatge", han dit els representants del sindicat per descriure la situació.

Segons han denunciat, Calvo és una "persona històricament vinculada a la patronal del sector", la FEDAIA, i també va ser soci fundador, màxim gerent i representant de Plataforma Educativa, una gran xarxa empresarial que, entre d'altres, gestiona centres de menors concertats. A més, va ser director general de la Fundació Acció Social Infància (FASI).

Fonts de la conselleria de Benestar i Família han defensat que els contractes són públics i transparents i que s'adjudiquen amb transparència. A més, han remarcat que Calvo va plegar de tots els seus càrrecs abans de ser director general i han concretat que en realitat va ser tresorer de Plataforma Educativa fins a principis del 2015 i responsable tècnic de projectes de FASI, on va tenir un contracte laboral del 2010 al 2016. En ser nomenat per la consellera de Benestar, Dolors Bassa, la conselleria va informar: "Actualment era director adjunt de la Fundació Acció Social Infància (2010- 2016). Ha estat gerent de la Fundació RESILIS (2007-2010) i gerent de la Fundació Plataforma Educativa (2004-2007). Ha estat director del CRAE Sant Daniel (1996-1998) i psicòleg i coordinador de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Baix Empordà (1998-2002)".

Aquest conglomerat, que la CGT ha descrit com un "entramat mafiós", es "disfressa de fundació del tercer sector social" però en realitat té un "clar ànim de lucre", segons ha dit Miguel González, responsable d'Educació de la CGT, acompanyat pels afiliats Robert Morral, Rubén Mora i Joan Ramos. "Des que Ricard Calvo és director general hi ha adjudicacions per 98 milions d'euros a una empresa relacionada amb ell. Sempre guanya per criteris tècnics o econòmics", han assegurat, i han denunciat la "teranyina" empresarial de Calvo. En aquests centres concertats, la Generalitat arriba a pagar gairebé 5.500 euros mensuals per nen, sense "cap tipus de fiscalització ni auditoria pública" coneguda.

Lloguers desorbitats

Més enllà dels contractes a les fundacions relacionades amb Calvo, el sindicat també ha denunciat que FASI paga un lloguer per als seus centres per sobre del preu de mercat. I el paga a Casa Equipaments, una immobiliària participada en un 27% per la mateixa FASI. Segons un reportatge de Media.cat, la fundació va pagar més de 4.000 o 5.000 euros al mes per un pis de 120 metres quadrats, uns preus que a vegades "quintupliquen" els valors de mercat.

En aquest sentit, la conselleria ha dit que el Protectorat de Fundacions, vinculat a la conselleria de Justícia, està investigant aquest cas per "prendre les mesures que calgui" si s'evidencia que hi ha hagut una mala gestió.

Fins a 800 agressions a educadors socials

En la mateixa roda de premsa els treballadors afiliats a la CGT han alertat que en l'últim any s'han produït 800 agressions a educadors en els centres de la DGAIA. Fa uns mesos, els mateixos treballadors van denunciar que n'hi havia hagut unes 150 als centres públics, i la Generalitat va admetre que tenia registrats 130 casos.

Miguel González ha avisat que la xifra de 800 agressions és una "estimació", tenint en compte que els centres concertats i privats són el 80% de tota la xarxa de centres de menors. Segons han dit, les agressions es produeixen en bona mesura perquè els centres estan "desbordats" i es converteixen en "carrerons sense sortida per als menors".

"No hi ha un ambient familiar, sinó que es normalitzen situacions d'abusos i violència", han assegurat, i han lamentat que aquesta precarietat laboral incideix directament en l'atenció als infants". "Atenem el doble de persones sense augmentar la plantilla ni cobrir les baixes", ha dit González.