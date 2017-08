800 persones han participat aquesta tarda en l'acte interreligiós per les víctimes de l'atemptat a Barcelona i Cambrils, celebrat al Museu Marítim de la capital. L'acte ha estat encapçalat per diverses autoritats -el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, l'alcaldessa, Ada Colau, i el ministre de Justícia, Rafael Catalá-, representants dels cossos policials i de les diferents sensibilitats religioses de la ciutat. El protagonisme, però, ha estat per a joves de diferents religions i laics, encarregats de simbolitzar el camí de "pau i unitat" que volia mostrar l'acte.

"Diem que no tenim por, des de totes les conviccions", ha expressat l'actriu Carme Sansa, encarregada de pilotar l'acte. Sansa ha iniciat el seu parlament recordant el nom de les 15 víctimes de l'atemptat, i ha insistit diverses vegades a enviar un missatge de pau: "Ës un acte plural, respectuós i inclusiu. Pluralitat, respecte i inclusió és el que mereix Barcelona", ha apuntat l'actriu, abans de citar Paco Candel: "Som un sol poble amb una identitat dinàmica, construït des de la diversitat. Volem mirar el futur".

Després de la lectura de diferents texts religiosos, 15 joves -un per cada víctima- de diferents creences han anat dipositant flors a l'escenari, acompanyats per la música de l'Orquestra Àrab de Barcelona. A l'acabar l'acte, els joves han portat el ram a la Rambla, al mural de Miró convertit des de dijous en el punt de record de l'atemptat.