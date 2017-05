Esplugues alerta que es poden tombar multes per infringir senyals de trànsit escrits només en català

La moció aprovada a l'Ajuntament d'Esplugues que insta el govern municipal a incloure el castellà a tots els senyals de trànsit de la ciutat ha obert el meló lingüístic. L'alcaldessa de la localitat, Pilar Díaz (PSC), ha explicat aquest matí als micròfons de RAC1 que amb la normativa a la mà, que exigeix que el castellà ha d'aparèixer a tots els senyals de trànsit, qualsevol persona pot tombar una multa per haver-ne infringit un que només estigui escrit en català. "Pot haver una persona que faci l’al·legació de la reclamació en català però per no tenir la inscripció en castellà la pot guanyar perfectament als tribunals", ha exposat Díaz, líder del grup socialista a l'Ajuntament, que va votar favorablement a la moció de Cs "per imperatiu legal".

L'alcaldessa d'Esplugues ha volgut deixar clar que la seva voluntat era votar contràriament a la iniciativa del partit d'Albert Rivera perquè considera que cap veí s'ha queixat per aquest tema. Per això, ha demanat a Cs que es "repensi" la proposta, tenint en compte també el cost que suposarà substituir la senyalització.

Sobre aquesta qüestió en va parlar ahir la portaveu del Govern, Neus Munté, que va titllar la mesura de "totalment innecessària" i va retreure a Cs el fet de "jugar al joc d'invisibilitzar la llengua catalana a l'espai públic".

En roda de premsa ahir al Parlament, el diputat de la CUP Albert Botran va assenyalar el "retrocés" en el procés de normalització lingüística, mentre que el diputat de Cs Jorge Soler va insistir que el "bilingüisme és un dels pilars fonamentals" que defensa el seu partit i que la llei els empara.

Els precedents

El d'Esplugues no és el primer municipi en arribar a un acord per obeir la normativa espanyola. Ciutadans va començar l'ofensiva l'any passat a Lleida quan va instar Àngel Ros a fer els senyals de trànsit bilingües si es volia guanyar el seu suport. Amb tot, el consistori ja havia començat aplicar aquesta mesura el 2011 per adaptar-se a la llei estatal i per evitar perdre recursos de multes de trànsit que al·leguen que no entenen el català.

En canvi, a Reus, la proposta no va reeixir, després que s'hi oposessin els grups del PDECat, la CUP i el PSC. El regidor socialista Andreu Martí a Reus ha opinat que Catalunya ha donat "moltes lliçons que es pot conviure amb molts idiomes i amb dues llengües potent, però una necessita un suport afegit". Tot i assegurar no ser independentista, Martí ha criticat Cs d'utilitzar la llengua com un element "polític i partidista" i que, en el cas de Reus, quan va defensar el canvi dels senyals de trànsit "no va fer argumentació sobre el compliment de la legalitat". El regidor ha reconegut, però, que és "peculiar" entrar en un municipi i veure retolacions diferents i ha subratllat que existeixen institucions supramunicipals on consensuar les polítiques.