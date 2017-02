El Govern no desobeirà per acollir més refugiats

La massiva manifestació de dissabte a Barcelona a favor de l’acollida de refugiats ja ha tingut les primeres reaccions polítiques. Els manifestants van centrar els seus retrets en les institucions europees i l’estat espanyol, a qui van reclamar que compleixi els compromisos adquirits en matèria d’acollida. Però els organitzadors també van advertir la Generalitat que “queda molta feina per fer” aquí. La resposta del Govern no es va fer esperar, i mitjançant la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, va rebutjar que Catalunya aculli refugiats si no compta amb l’autorització del govern central. “Si desobeir vol dir posar en risc les persones, no ho podem fer”, va justificar.

L’argument, va dir Munté als micròfons de Catalunya Ràdio, és que seria “enormement irresponsable” donar asil sense comptar amb l’autorització i els recursos de l’Estat, perquè es podrien comprometre “els drets i la situació legal” dels refugiats. Segons va recordar -i va lamentar-, donar asil és una competència que només tenen els estats. “Cal assegurar que els refugiats tinguin totes les garanties i tots els seus drets intactes”, va insistir.

Per això, Munté va dir que, ara per ara, la Generalitat només pot seguir pressionant el govern espanyol i les institucions europees perquè permetin que Catalunya pugui acollir persones que fugen de la guerra. “No ens espolsem les responsabilitats; al contrari, en volem tenir més”, va dir, demanant a l’Estat que tingui més “flexibilitat i celeritat” per facilitar l’acollida.

Aquest va ser, precisament, el clam majoritari dels manifestants. Prenent el guant dels organitzadors de la mobilització, Munté va assegurar que el Govern “redoblarà tots els esforços” per enfortir els dispositius d’acollida i de pressió al govern del PP i de la resta d’estats de la Unió Europea perquè s’obrin vies segures i els refugiats puguin arribar a Catalunya sense risc. “No és la Generalitat, sinó Catalunya com a país, la que està preparada per acollir”, va dir, en aquest sentit, Raül Romeva, conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors, des de RAC1.

Des del govern espanyol i des del PP -l’únic partit que no va donar suport a la mobilització- van provar de treure’s de sobre la pressió de la manifestació. El delegat de l’executiu central a Catalunya, Enric Millo, va celebrar “l’esperit solidari i d’acollida” dels catalans, i va traslladar la pilota al terrat del Govern. “Animo la Generalitat a oferir més places d’acollida per a refugiats. Fins ara n’ha ofert 301”, va dir. El Govern va replicar d’immediat. La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va deixar clar que 301 són les places que ja estan ocupades en el programa estatal de refugi i, desmentint Millo, va dir que a Catalunya n’hi ha 1.270 de disponibles per a acollir refugiats.

Albiol reclama “més sensibilitat”

Millo, però, no va ser l’únic càrrec del PP que va criticar la posició de la Generalitat. El líder dels populars a Catalunya, Xavier García Albiol, va assegurar que el seu partit vol acollir el màxim nombre de refugiats possible i va reclamar “més sensibilitat i responsabilitat” per al procés d’acollida. Espanya es va comprometre a rebre més de 17.000 refugiats, però només n’han arribat 1.100, un 6% del total.

Des de Ciutadans, el portaveu adjunt al Parlament, Fernando de Páramo, va lamentar la presència d’estelades a la manifestació i que “s’aprofités el drama dels refugiats per parlar d’independència”. Un drama que ahir es va convertir, però, en objecte de debat polític.