La Guàrdia Urbana denuncia un 'youtuber' per humiliar un sense sostre

La Guàrdia Urbana ha denunciat per la via penal per un delicte d'odi un 'youtuber' de 19 anys que la setmana passada va donar galetes farcides de pasta de dents a un sense sostre, ho va gravar en vídeo i el va publicar a internet. El noi, que fa servir el pseudònim ReSet i es diu Kan-Hua Ren, té més d'un milió de seguidors a YouTube i els seus vídeos acumulen uns deu milions de visites cada mes, que l i donen rendiment econòmic a través de la publicitat.

L'Ajuntament de Barcelona té clar que el vídeo "feia un tractament humorístic, degradant i humiliant" del sense sostre, segons un comunicat. Precisament per aquest tracte degradant -el noi també va donar 20 euros al sense sostre i va dir que se sentia "bé" per haver-ho fet- el vídeo va causar polèmica a la xarxa. El 'youtuber' va fer un parell de vídeos on es disculpava i es justificava alhora i va esborrar el de la broma humiliant, tot i que encara es pot veure perquè d'altres usuaris de YouTube l'han recuperat. A l'ARA no el publiquem per respectar la intimitat de la víctima, però aquí teniu algunes de les justificacions del bromista:

La Guàrdia Urbana es va assabentar que existia aquest vídeo i dimarts van localitzar el sense sostre víctima de la broma pesada en un carrer de la Marina del Port. Els agents, segons l'Ajuntament, li van oferir la possibilitat de denunciar-ho i van posar a la seva disposició els recursos assistencials del consistori per si en volia fer ús. L'home els va explicar que el noi que li havia donat les galetes i el bitllet de 20 el dia 17 el va gravar amb el mòbil mentre se les menjava i després va marxar. Al cap d'una estona es va començar a trobar malament i a patir nàusees.

Dimarts mateix, just mentre els agents parlaven amb el sense sostre, va aparèixer Ren, que ja havia publicat un parell de vídeos justificant-se. Aquell dia va assegurar que es volia redimir demanant perdó al sense sostre, passant la nit amb ell -duia una motxilla amb un sac de dormir i mantes- i gravant-ho tot en vídeo. Els policies el van identificar allà mateix i el van denunciar per degradar l'home i vulnerar-ne la integritat moral, conductes que es corresponen a un delicte d'odi.