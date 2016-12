Indignació a la vall del Pedraforca pel tancament de l'únic caixer automàtic que hi ha a la zona

Des de Guardiola de Berguedà fins a la Seu d'Urgell. En els 85 quilòmetres que separen les dues ciutats no hi ha cap caixer automàtic. A finals de novembre el Banc Sabadell va retirar l'únic caixer que encara quedava a la zona, a Saldes, i ara els veïns i turistes s'han de desplaçar fins a una de les dues poblacions si volen retirar diners en efectiu o fer un ingrés. Els alcaldes del territori han mostrat la seva indignació a l'ACN i reclamen que es tingui compte que es tracta d'una zona molt turística.

"Tenim el Pedraforca, que atreu milers de turistes, i no pot ser que quan vinguin aquí hagin de marxar sense comprar perquè no duen efectiu. A més, aquí hi viu molta gent gran que no pot conduir per tota la carretera per treure diners", ha explicat l'alcalde de Gósol, Lluís Campmajor. Ara els alcaldes estan fent gestions per aconseguir que algun banc instal·li un caixer a la vall, però avisen que és molt complicat perquè "l'excusa sempre és la mateixa: que no els surt a compte".

Marxar amb les mans buides

La turista Montse Roca ha hagut de tornar a casa amb les mans buides. Ha anat fins a Saldes per passar-hi el matí i, un cop allà, ha decidit que compraria cervesa del Pedraforca per regalar aquestes festes, però no ho ha pogut fer, ja que s'ha trobat sense efectiu i sense poder retirar diners del caixer. El seu exemple es repeteix gairebé cada dia des de finals de novembre, quan el Banc Sabadell va decidir tancar l'últim caixer que quedava a la vall. La propietària de l'elaborador de cervesa artesanal Pedraforca, Isabel Pérez, ha explicat que "el perfil del turista que ve aquí està acostumat a tenir un caixer a cada cantonada i, si els fas anar fins a Guardiola per treure diners ja no tornen a pujar i marxen sense comprar".

La majoria de botigues petites dels pobles de la vall no tenen datàfon perquè no els surt a compte. És el cas de la Maria Teresa Pérez, que regenta el forn de Gósol. "Si la gent em ve a comprar un pa de pagès que costa poc més d'un euro amb targeta i jo haig de pagar comissions al banc pel datàfon, ja em diràs què em guanyo!", ha assegurat.

Més d'una hora de carretera per treure diners

Alcaldes i veïns estan indignats per la situació, que els obliga a haver de desplaçar-se fins a Guardiola de Berguedà o la Seu d'Urgell per retirar diners o fer un ingrés. "La situació ens afecta a tota la vall, no hi ha ni un caixer ni una trista caixa en els 85 quilòmetres que hi ha de punta a punta. Des de Gósol tenim uns 35 minuts fins a Guardiola, i de Josa de Cadí a la Seu d'Urgell hi tenen més d'una hora", ha lamentat Campmajor.

Per a l'alcalde gosolà el tancament del caixer de Saldes és "una vergonya". "Després surten els bancs dient que tenen milions de beneficis, i no poden perdre-hi una mica per donar un servei?", pregunta. Per la seva banda, l'alcalde de Saldes, Moisès Masanas, ha assegurat que el tancament del caixer se suma a la pèrdua de serveis que, des de fa temps, tenen al poble, com és el cas de l'escola o el metge, i això, assegura, "no ajuda gens al reequilibri territorial de què tant parlen des de Barcelona".

Ara els alcaldes estan fent gestions per aconseguir que alguna entitat bancària instal·li un caixer automàtic a la zona, però reconeixen que és complicat:"Tots ens donen l'excusa que no els surt a compte".