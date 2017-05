Josep Garganté deixarà de ser regidor de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona a finals de maig, quan assistirà al que serà el seu últim ple. Els cupaires ho han anunciat aquest divendres a través d'un comunicat, on han explicat que Garganté continuarà com a militant de l’organització i al consell d’administració de TMB.

En el moment de ser escollit regidor, Garganté va demanar a l’organització poder seguir treballant com a conductor d’autobús de manera parcial, la seva feina habitual. També va indicar la voluntat de limitar a mitja legislatura la seva presència a l’Ajuntament. Així, l'anticapitalista assistirà al seu últim ple municipal com a regidor el 26 de maig.

Durant aquests dos anys al consistori, Garganté va ser jutjat per presumptes coaccions a un metge perquè canviés un informe mèdic sobre les lesions a un manter. Finalment va ser absolt, ja que el metge no va ratificar la denúncia.

El relleu del regidor acompanya el canvi de quatre conselleres de districte de la formació i el del seu òrgan polític, el Secretariat Municipal, que tindrà lloc a principis de juny. Els relleus, informen els cupaires a través del comunicat, estan pensats per "rebutjar les dinàmiques conservadores i fagocitadores de la institució", fet pel qual la CUP Capgirem Barcelona estableix una sèrie de condicionants per intentar evitar-les.

Entre aquestes condicions hi ha la no acceptació de privilegis, com ara cotxes oficials, telèfons i invitacions a esdeveniments de luxe, la limitació del sou dels alliberats de l’organització –regidors inclosos– a 2,5 vegades l'SMI i la restricció dels càrrecs polítics a un màxim de dos períodes de quatre anys seguits.