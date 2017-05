Barcelona pressiona Airbnb perquè elimini l'oferta il·legal de pisos turístics

La tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat , Janet Sanz, i el regidor d’Empresa i Turisme , Agustí Colom, han anunciat un acord per col·laborar amb les principals plataformes de lloguer vacacional que operen a Barcelona en la lluita contra l'oferta de pisos il·legals. A l'entesa s'hi han sumat les plataformes Homeaway, Booking, TripAdvisor, Rentalia i Apartur.

La reunió, però, no ha comptat amb la presència d' Airbnb, un dels principals operadors d'aquest mercat i objecte de tres sancions, dues de 30.000 euros i una tercera per 600.000 euros per publicitar pisos sense llicència a la seva plataforma. Colom ha assegurat que el consitori no ha convidat a Airbnb perquè l'empresa estatunidenca "no està en condicions d'oferir un compromís per eliminar l'oferta il·legal" i avançar cap a un model deturisme sostenible.

Amb tot, i tal i com ha explicat Airbnb a l'ARA, l'Ajuntament i els responsables de la plataforma s'han reunit un mínim de quatre vegades per tractar d'apropar posicions. Un objectiu que no ha estat possible perquè segons Colom, la firma està seguint "una estratègia d'allargar en el temps" la seva forma de funcionar".

Andreu Castellano, responsable de premsa d'Airbnb, ha explicat, en canvi, que la raó de la seva absència ha estat l'especificitat de l'aplicació que, a banda d'apartaments turístics, també oferta el lloguer d'habitacions en pisos que ja tenen inquilins. Un argument que Colom ha desestimat al temps que ha convidat la plataforma a sumar-se al compromís de legalitat segellat per la resta d'actors i que ara s'haurà d'implementar.

Sanz ha explicat que la d'avui ha estat la primera trobada de moltes per tal de treballar no només en el sentit d'eliminar l'oferta que està fora del marc legal sinó també de "posar en valor" aquella que compleix amb els requisits legals establerts en el pla urbanístic per a l'ordenació dels establiments d'allotjaments turístics i el pla estratègic de turisme aprovats pel govern municipal. De moment, però, només existeix concreció amb la data de la propera trobada que tindrà lloc en un mes i mig.

Sanz ha assegurat que aquest espai d'entesa ha de substituir l'acord per la interlocució basada únicament en la sanció i la inspecció. Dos intruments que, amb tot, seguiran funcionant en aquells casos en que es vulneri la llei. De fet, i per complir amb el pla de xoc d'habitatges d'ús turístic dissenyat per lluitar contra l'oferta submergida, l'Ajuntament ha assegurat que té previst augmentar de 80 a 110 el nombre d'inspectors d'aquí a 2018.

El consistori confia que l'estratègia del pal i la pastanaga, sobretot tenint en compte que Sanz ha assegurat que en el cas de Homeaway l'Ajuntament avalua la fermesa d'un expedient sancionador que pujava a 600.000 euros, funcioni també amb Airbnb.