L’arbre més ecològic arrela a Catalunya

En un dels projectes que treballava a la Xina l’any passat, la interiorista de Solsona Susanna Cots va descobrir la paulònia, un arbre que absorbeix deu vegades més CO 2 que qualsevol arbre i expulsa gran quantitat de H 2 O, cosa que elimina la toxicitat de l’aire, la terra i l’aigua. L’encàrrec provenia d’una pastisseria ecològica de Nanjing: “Volíem que fos un establiment de quilòmetre zero cent per cent ecològic i tota la fusta que vam utilitzar era de paulònies”, explica Cots, que va quedar tan fascinada amb aquest arbre que des d’aleshores l’estudia per a aplicacions en interiorisme a casa nostra. El seu enamorament ha accelerat l’arribada d’aquest arbre a Catalunya.

Fruit del seu treball de recerca, la interiorista ha iniciat un projecte amb l’empresa d’aliments frescos ecològics Montsoliu per importar aquest arbre xinès al Baix Empordà, on viu actualment.

El propietari de Montsoliu, Bernat Farriol, destaca que la importació d’aquests arbres beneficia tothom, “des dels responsables de les granges fins als dissenyadors que necessiten fusta per a les seves creacions”. “És un gran èxit per a la sostenibilitat del nostre país”, diu. A les seves tres granges n’han plantat un centenar. Els arbres, a més, permetran que “el sòl torni a ser fèrtil”, ja que actualment és estèril per culpa de les defecacions de les gallines.

Una altra de les virtuts de la paulònia és que té un procés de creixement molt ràpid i en només vuit anys té la mateixa alçada que un roure de 40 anys, amb l’avantatge que pot arribar a viure dos segles i mig. L’enginyer agrònom considera que aquesta fusió entre el sector primari i el terciari representa un salt qualitatiu: “Utilitzem un terreny no aprofitat, en produïm una fusta de gran qualitat i hi donem una aplicació, i així generem riquesa i feina al territori”.

Joan Rieradevall, investigador de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB, beneeix aquest projecte d’economia circular: “Com a cicle ho veig molt positiu perquè un lloc erm es converteix en fèrtil i la fusta en lloc de cremar-la s’utilitza per a la construcció”. N’han plantat un centenar en tres granges i quan siguin grans faran tales controlades per utilitzar la seva fusta per a mobiliari o revestiments: “L’única cosa per a la qual no serveix és per al terra, perquè la fusta és molt tova, però amb la flor es fa mel i amb les fulles te. Se n’aprofita tot, d’aquest arbre”, afirma Cots. Una botiga de cosmètica natural serà la primera a Catalunya que es farà íntegrament amb fusta de paulònia. “Tenen una marca i es volen expandir, serà una franquícia potent”, exposa la interiorista, que no amaga la seva il·lusió per aquesta iniciativa pionera que espera que marqui un abans i un després en el món de l’interiorisme. Guardonada amb diferents premis internacionals, Cots remarca que l’ús d’aquesta fusta “ajuda a ser respectuosos amb l’entorn”, i sentencia que es descontaminaria el món “si se’n plantessin a les ciutats”.

Prova pilot a Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha plantat més de dues-centes paulònies els últims mesos en carrers com el de Santander o l’avinguda Rio de Janeiro, però també en places i parcs com el de la Ciutadella en una prova pilot per comprovar els seus efectes descontaminants. “És un arbre que viu i s’adapta molt bé a Barcelona, com també en climes secs o semiàrids, sempre que el sòl no sigui massa argilós”, assenyala Joan Guitart, cap de gestió de l’arbrat del consistori, que alerta que “en alguns països està considerada una espècie invasora”.

El responsable municipal deixa clar que encara és massa aviat per anticipar resultats: “La majoria de les que tenim són joves, de primera i segona categoria. A mesura que vagin creixent podrem anar avaluant la idoneïtat d’aquesta espècie per a la ciutat”. En qualsevol cas, Guitart explica que “és un arbre caducifoli de fulla grossa i de creixement molt ràpid, i com tots els de fulla grossa reté moltes partícules fines i contaminants”. Antoni Falcón, consultor d’espais verds, coincideix en el diagnòstic: “En la selecció d’espècies fins ara l’origen era molt important per a la seva adaptació i integració al paisatge, però ara la prioritat és que siguin els més eficaços per descontaminar els nuclis urbans i s’estan introduint arbres exòtics com la paulònia, de fulla grossa, perquè estan donant molt bons resultats en transpirar més”.

En aquest sentit, Falcón, que anteriorment havia sigut responsable de Parcs i Jardins de Barcelona, remarca que “les seves fulles contenen molt nitrogen i quan cauen n’aporten al terreny i, per tant, és un arbre idoni per recuperar sòl”, però avisa també que al Japó i la Xina, on és molt utilitzat, “prospera tant que s’ha convertit en invasor”.