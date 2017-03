Llibertat provisional per l’acusat de recaptar diners per a una malaltia rara que no pateix

La magistrada del jutjat que instrueix el presumpte frau comés per Paco Sanz, el conegut com "l’home dels 2.000 tumors", ha acordat la seva llibertat provisional sense fiança per considerar que el detingut té domicili conegut i arrelament familiar.

Sanz està acusat d'haver recaptat diners per a una malaltia rara, la síndrome de Cowden, que podria no patir. La jutge li ha imposat com a mesura cautelar la retirada del passaport i l'obligació d’acudir a la seu judicial cada quinze dies mentre duri la instrucció del cas

De 46 anys d’edat, Paco Sanz va ser detingut el passat 8 de març a la seva casa de la Pobla de Vallbona (Camp de Túria) després d’una denúncia per estafa, blanqueig i apropiació indeguda. L'acusat hauria aconseguit recaptar més de 2.000 euros.

Popular a la televisió i les xarxes socials

El detingut es va fer popular a través de les xarxes socials, on penjava vídeos sobre l’evolució de la seva malaltia. També va arribar a aparèixer en alguns programes de televisió. Segons consta al web on demanava ajuda, Sanz patia la síndrome de Cowden, un trastorn autosòmic dominant que es caracteritza per provocar un major risc de patir tumors malignes. Aquesta malaltia la pateixen una de cada 200.000 persones.

Al seu web, Sanz assegurava que per rebre un tractament necessitava viatjar a Maryland, als Estats Units, i així participar en un tractament experimental. L'acusat assegurava "haver exhaurit els recursos personals i els de la meva família. Les autoritats m'ignoren. La meva esperança és la teva col·laboració".