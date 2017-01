Una dona a Madrid, primera víctima mortal de la violència masclista del 2017

Poques hores després de començar el 2017, una dona madrilenya de 40 anys s'ha convertit en la primera víctima mortal de la violència masclista de l'any al conjunt de l'Estat. L'hauria apunyalat la seva parella, un home colombià de 20 anys que tenia una ordre d'allunyament, a la localitat de Rivas-Vaciamadrid.

El crim va tenir lloc passades les 22.00 d'ahir al domicili de la parella, on la víctima va rebre diverses ferides per arma blanca, i després va ser traslladada a l'Hospital Gregorio Marañón, on ha mort aquesta matinada.

El presumpte autor de l'apunyalament està detingut en dependències de la Guàrdia Civil a Rivas i està previst que passi a disposició judicial demà, segons han indicat a l'agència Efe fonts de la Guàrdia Civil.

La dona convivia amb el detingut, un home colombià de 20 anys, a la localitat de Rivas-Vaciamadrid, tot i que hi havia una ordre d'allunyament des del novembre del 2016 arran d'una denúncia per maltractaments.

L'Ajuntament de Rivas-Vaciamadrid ha condemnat l'assassinat masclista i ha informat que decretarà tres dies de dol oficial. La corporació municipal celebrarà demà al migdia un ple extraordinari i ha convocat una concentració ciutadana de repulsa a les 18.00 a la plaça de la Constitución, davant del consistori.

La delegada del govern a Madrid, Concepción Dancausa, ha manifestat la seva "repulsa i condemna pel cruel assassinat" d'aquesta dona al seu compte de Twitter, on també el PSOE ha lamentat el fet: "Abans que hagi acabat el primer dia del 2017 ja hem de lamentar la primera mort per violència de gènere".

Segons la secretària general i portaveu del PSOE en aquest municipi, Carmen Pérez, aquest "assassinat" és un "atemptat contra tots els veïns decents de Rivas-Vaciamadrid".

"Primer dia de l'any i primer assassinat per violència de gènere a Rivas. Això és inadmissible. Ja n'hi ha prou!", ha indicat l'ex secretari general del PSOE Pedro Sánchez també a Twitter.

El secretari d'organització de Podem, Pablo Echenique, ha escrit també que aquest assassinat és una "xacra", una "vergonya" i un "motiu per batallar". "El 2017 acaba de néixer i el masclisme (i el masclista) ja ha assassinat una dona", assenyala el missatge d'Echenique.

Per la seva banda, el coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, ha destacat en el seu compte: "Trista notícia d'inici del 2017, una altra dona assassinada".

El 2016, a Espanya, van ser assassinades 44 dones per les seves parelles o exparelles, davant de les 60 del 2015. Un 36,4% de les dones assassinades l'any passat havien presentat denúncia, com ha passat amb la primera víctima del 2017.

L'última víctima mortal de l'any passat va ser una dona de 57 anys, que el 19 de desembre va ser trobada morta amb la seva parella, el periodista Alfons Quintà, de 73 anys, al seu domicili de les Corts de Barcelona.

L'estadística podria ser pitjor si es confirmessin els set casos en investigació en els municipis de Fuengirola i Frigiliana (Màlaga), Lugo, Madrid, San Bartolomé de Tirajana (Gran Canària), Algesires (Cadis) i Granada.

El 2016 hi va haver 20 menors que van quedar orfes de mare, gairebé la meitat que l'any anterior, en què n'hi va haver 51.