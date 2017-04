Més dones que homes jutges, però sense càrrecs de responsabilitat

A Catalunya i a l'Estat hi ha més dones que homes exercint de jutges, però la majoria no accedeixen als alts càrrecs de la carrera judicial, segons les últimes dades fetes públiques pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Així, per exemple, el percentatge de magistrades al Tribunal Suprem és d'un 12,8%, i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), d'un 39%.

Dels 763 jutges que exerceixen a Catalunya un 56% són dones, segons les dades del CGPJ. Ara bé, les magistrades no són majoria en cap dels alts organismes de la magistratura catalana: al TSJC hi ha 22 jutgesses, respecte de 34 jutges. La suma de magistrats de les quatre audiències provincials també supera la de magistrades. Hi ha 81 homes i 68 dones.

La diferència és encara més gran a nivell estatal. A l' Audiència Nacional, el percentatge de magistrades és d'un 37%, de les quals només un 16,7% exerceixen tasques d'investigació. En el conjunt dels tribunals superiors de justícia de l'Estat, la majoria de presidències de sala recauen en magistrats: 63 presidents respecte de 13 presidentes. A les audiències provincials també hi ha majoria de presidents (41 homes respecte de 9 dones). En canvi, sí que hi ha més dones exercint de jutges als jutjats penals de Catalunya, als contenciosos, als jutjats de primera instància i instrucció i als de violència masclista.

Menys jutges en actiu

Segons les dades del CGPJ, Catalunya és la segona comunitat autònoma amb menys nombre de jutges en actiu per cada 100.000 habitants, en té 10,1. La mitjana d'edat dels magistrats i jutges que hi exerceixen és de 47 anys, i l'antiguitat, de gairebé 15 anys.

La comunitat on exerceixen més jutges és Astúries, amb gairebé 15 jutges per cada 100.000 habitants. A banda d'aquesta autonomia, només n'hi ha sis més que superin la mitjana estatal, que se situa en 11,7 jutges per cada 100.000 habitants, un punt i mig per sobre dels que treballen actualment a Catalunya.