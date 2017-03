La presó Model rep els últims quatre presos abans de tancar

La presó Model de Barcelona ja no té previst rebre a partir d'aquest dilluns cap pres preventiu més, abans de tancar les portes al juny. D'aquesta manera, s'inicia formalment el buidatge progressiu de la presó, ja que a partir d'ara tots els presos preventius de l'àrea de Barcelona ingressaran directament a la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat). Els últims quatre reclusos han ingressat a les 4 de la tarda d'aquest dilluns, i eren quatre homes en recerca i captura per impagament d'una multa per delicte de lesions.

El dimarts 21 de febrer ja van fer-se els primers trasllats de presos penats de Brians 1 a Brians 2, per buidar el primer d'aquests centres. A partir d'aquest dimarts 7 de març els presos preventius de la ciutat de Barcelona seran traslladats directament a Brians 1, sense passar per la Model, que s'anirà buidant progressivament a mesura que els preventius quedin en llibertat provisional o definitiva o siguin condemnats i traslladats a altres presons catalanes. Els presos tenen 24, 25, 26 i 43 anys.

Per al director general de Serveis Penitenciaris, Amand Calderó, aquest dilluns és un "dia històric, important" perquè "s'oficialitza el tancament irreversible de la Model, que es buidarà de manera natural, sense ingressos i amb llibertats provisionals i definitives, de manera vegetativa". Calderó ha confirmat que s'està complint el calendari previst.

Amb el tancament de la Model, els seus 732 preventius i 197 penats quedaran reubicats fent augmentar l'ocupació del conjunt d'equipaments penitenciaris un 5,5%. De fet, es passarà del 67,4% al 72,9%. La Generalitat disposarà de 2.656 places lliures, una quantitat superior a la suma dels llits dels centres de Lledoners, Joves i Puig de les Basses.