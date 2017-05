Els veïns de Montcada i Reixac tornen a tallar les vies del municipi

Veïns de Montcada i Reixac han tornat a tallar les vies al seu pas pel municipi en una nova protesta pels atropellaments que hi ha hagut a la ciutat. El tall s’ha produït aquest dimarts a les 19:45 h i ha afectat 12.000 viatgers i 35 trens de les línies R2 i R11. Segons informa Renfe, el servei ha estat restablert a les 20.55 h.

La protesta arriba pocs dies després de l’anunci del compromís del Ministeri de Foment de soterrar aquest tram de vies l'any 2020, donant compliment a una reivindicació històrica del municipi, on compten ja 170 morts per atropellaments. Els veïns reclamen que s’incrementin les mesures de seguretat mentre no s’executa l’obra per evitar noves víctimes.