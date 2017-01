Mor una conductora en sortir de la via i bolcar amb la furgoneta a l'Alt Empordà

Una dona ha mort aquest dissabte al matí després d’accidentar-se amb la furgoneta que conduïa a Llers (Alt Empordà), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L’avís del sinistre s’ha rebut a les 09.34 hores d’aquest dissabte al quilòmetre 2 de la GI-510, la carretera local que uneix Llers amb Terrades.

Per causes que s’estan investigant, la seva furgoneta ha sortit de la via i, posteriorment, ha bolcat. Com a conseqüència de l’impacte, la conductora i única ocupant del vehicle –una dona d’uns 40 anys, segons el SEM- ha perdut la vida.

Arran de l’accident s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El sinistre no ha provocat cap afectació en el trànsit.