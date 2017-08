Els Mossos busquen Moussa Oukabir com a suposat autor de l'atemptat de Barcelona

Les forces de seguretat estan buscant Moussa Oukabir, el germà petit d'un dels detinguts a Ripoll. Es treballa amb la hipòtesi que Moussa era el conductor de la furgoneta i, per tant, va ser l'autor material de l'atemptat a Barcelona, que va provocar 13 morts i més d'un centenar de ferits. Tot i això, encara no és segur que ell fos qui conduïa el vehicle.

Hores després de l'atemptat a Barcelona, una patrulla dels Mossos d'Esquadra de Ripoll va detenir Driss Oukabir, ja que les seves dades personals s'havien fet servir per llogar una furgoneta Fiat de color blanc a Santa Perpètua de Mogoda. Aquest jove de 27 anys i d'origen marroquí havia passat un mes en presó preventiva a Figueres el 2012 per un presumpte delicte d'abusos sexuals. El detingut va negar haver sigut ell l'autor dels fets i va explicar que feia dies que trobava a faltar la seva documentació.

Ja des d'aleshores, el focus de la sospita se centra en el seu germà petit, Moussa Oukabir, de qui encara no s'ha confirmat l'edat, com a possible autor del furt de la documentació extraviada de Driss amb què s’hauria llogat la furgoneta utilitzada en l’atac.

Ahir, a Ripoll, fonts pròximes a Moussa es mostraven molt sorpresos: “En Moussa és un noi simpàtic, gens estrany. Feia vida social com qualsevol altra persona del poble”, descriuen consternats. El petit dels germans va estudiar secundària a l’Institut Abat Oliba, és sociable, està implicat en activitats esportives i té “molts amics”, segons els veïns. És una informació de Clàudia Dinarès.

Segons el compte de Facebook de Moussa, que la xarxa social va tancar ahir, el noi deia que era d'Eivissa, vivia a Ripoll, estudiava a la UB i treballava a Coca-Cola, encara que aquestes dades podrien ser inventades.

En total, una desena d'implicats en els atacs

Fins ara, tres persones han estat detingudes pels Mossos pels atacs a Barcelona i Cambrils. El primer, Driss Oukabir, va ser arrestat a Ripoll després de ser identificat per una patrulla de seguretat ciutadana. La seva documentació, que va aparèixer al lloc de l'atac, es va fer servir per llogar una furgoneta a Santa Perpètua de Mogoda. Driss va afirmar que feia dies que la seva documentació havia desaparegut i va negar haver sigut l'autor de l'atemptat. També a Ripoll, aquest divendres al matí s'ha detingut un altre home d'uns 30 anys i amic de Driss.

Els Mossos també van arrestar a Alcanar un ciutadà de Melilla que va resultar ferit en l'explosió en una casa per acumulació de gas en descobrir la connexió d'aquest fet amb l'atemptat de Barcelona. Segons els Mossos, els inquilins estaven preparant explosius amb diverses bombones de butà.

A banda d'aquestes tres persones detingudes i de Moussa Oukabir, a qui s'està buscant, també hi ha la implicació dels cinc terroristes abatuts a Cambrils. Els atacants portaven cinturons amb explosius que finalment s'ha comprovat que eren falsos. Els Mossos han abatut aquesta matinada aquests cinc homes, que han atropellat set persones amb el vehicle en què viatjaven.

Encara hi hauria una desena persona implicada, que és el mort en l'explosió a Alcanar de dimecres a la nit.