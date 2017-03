"Que cap altra família hagi de plorar així": així ha estat l'homenatge multitudinari als agents rurals

Familiars, companys i autoritats s'han unit aquest dissabte en un multitudinari homenatge als dos agents rurals que van morir el passat 21 de gener quan un caçador els va disparar dos trets a cadascun en un vedat d'Aspa, al Segrià. Les famílies han reivindicat davant del president del Govern, Carles Puigdemont, que ha participat de l'homenatge que millorin les condicions de treball del cos d'agents rurals. Els familiars de les víctimes han subratllat que els agents estaven "desprotegits" en el moment del crim.

Unes 400 persones, la majoria companys de professió de tota Espanya i França han participat en un acte molt emotiu que s'ha fet a la Reserva Natural del Mas de Melons, al terme de Castelldans, molt a prop del lloc del crim. A banda dels parlaments, s'ha descobert una placa commemorativa en una doble escultura dedicada a les víctimes i els fills de Xavier Ribes i David Iglesias han alliberat simbòlicament dues aus.

Xavier Ribes, de 43 anys, i David Iglesias, de 39, van morir quan feien un control rutinari de caça al vedat d’Aspa. Un caçador de Vacarisses de 28 anys, Ismael Rodríguez, els va disparar amb una escopeta al cap i després va confessar el crim als Mossos. Rodríguez, ara en presó provisional pels fets, tenia caducada la llicència per fer servir l'arma homicida, que estava a nom d'un amic, i tampoc no va recollir l'autorització per caçar al vedat.

"Algú hauria pogut preveure el risc que corria demanant la llicència a un caçador"

El germà de Xavier Ribes ha pres la paraula durant l'acte per rememorar el periple que va haver de fer el seu germà per accedir al cos d'agents rurals. Li havien detectat un problema al cor que va fer que, inicialment, quedés exclòs en les proves mèdiques. "Tothom li deia que ho deixés estar, però ell no va voler, es va fer unes altres proves mèdiques i ho va recórrer; era un cas que es donava en esportistes d'alt nivell, que ara ja està especificar a les oposicions d'agent rural i ja ningú haurà de passar per aquest mal de cap que va passar ell", ha explicat. " Algú tenia por que li agafés un atac de cor passejant pel bosc, que previsors! Aquest algú també hauria pogut preveure el risc que corria al demanar la llicència a un caçador", va lamentat.

Encarna Iglesias, germana del David, ha afirmat que els agents morts "no es mereixien acabar d'aquesta manera" i ha afegit que "malauradament van tenir la mala sort de trobar-se desprotegits davant d'algú que només es pot qualificar de monstre". Referint-se a l'autor confés del crim, Encarna ha assegurat que "no hi ha perdó que valgui" i ha desitjat que "recaigui sobre ell tot el mes de la llei".

"Que cap altra família hagi de plorar així"

També ha tingut paraules cap als representants de l'Administració: "Que es vetlli per aquesta professió tan digna, que es reconegui, es protegeixi i es doni suport a la feina del cos d'agents rurals, i que se li doni el valor que mereix". Per això, ha acabat el parlament assegurant que ara toca mirar entre tots què ha fallat, perquè això no torni a passar: "Que cap altra família hagi de tornar a plorar d'aquesta manera".

El president Carles Puigdemont ha aprofitat l'homenatge per comprometre's amb que la tragèdia serveixi perquè es valori més la feina valuosa del cos. "Com a Govern de Catalunya, expressar l'acompanyament i afecte a les famílies i al cos i expressar la comprensió del dolor" i ha assumit el compromís de continuar un "treball conjunt, el que ja estem fent i el que haurem de fer, perquè les reivindicacions que ha fet el cos històricament i algunes de les quals avui encara prenen més sentit, puguin ser realitat", ha dit Puigdemont.

Debat sobre la seguretat del cos

La tràgica mort dels dos agents rurals a Aspa va obrir el debat sobre la falta de mesures de seguretat dels efectius del cos. Dies després del crim, el Comitè de Seguretat i Salut del cos d’Agents Rurals va consensuar incrementar les mesures de seguretat de forma extraordinària. En concret, es va decidir fer controls de caça en equips formats per grups de tres persones en comptes de dos, vestint armilles antibales i equipats amb una arma de foc.

També es va acordar crear un grup d’experts en seguretat per a què determini quines mesures definitives hauran d'adoptar els Agents Rurals, tant pel que fa als controls de caça com en la resta d'actuacions del cos. El Comitè de Seguretat i Salut del cos d'Agents Rurals el formen membres de la direcció d'aquest cos, de la subdirecció general de Recursos Humans, Organització i Relacions Laborals, i també delegats de Prevenció dels diferents sindicats, a banda de representants de l'Administració.