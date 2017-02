Pep Guardiola, sant Jordi i l’Escolania de Montserrat

En un viatge a Montserrat, monsenyor Hyginus Kim Hee-Joong, arquebisbe de la ciutat sud-coreana de Gwangju, va quedar enamorat del monestir, del seu entorn i sobretot de la seva escolania. En tornar al seu país tenia una idea al cap: els nens cantaires de la seva diòcesi havien de conèixer Montserrat i els mètodes d’ensenyament emprats a l’Escolania.

Aquesta setmana el somni s’ha fet realitat. Una trentena de nens d’entre 8 i 15 anys, acompanyats de tres professores i una religiosa, van compartir dilluns una jornada cultural, musical, lúdica i festiva amb els escolans de Montserrat.

Els infants de la coral Fiat Domini de Gwangju (Corea del Sud) van arribar al monestir diumenge al vespre procedents de Roma, on havien estat rebuts en audiència pel papa Francesc i havien ofert un concert a la basílica de Sant Agustí de la capital italiana. L’actuació va tenir un final agredolç perquè els van robar els vestits tradicionals que portaven.

El dilluns, ben d’hora, i per grups barrejats, els nens de l’Escolania els van ensenyar les instal·lacions on fan vida i on fan l’aprenentatge escolar i musical. Després d’un temps d’esbarjo per jugar un partit de futbol, els més grans de l’Escolania els van fer una presentació, en anglès, de Catalunya, Montserrat, la llengua, la senyera, les tradicions, la gastronomia i els personatges més rellevants del país. Els nens sud-coreans van conèixer, entre altres coses, què eren sant Jordi, els castellers, els gegants, el correfoc i la Patum. Van saber com es fan els panellets, els canelons, la botifarra amb seques o l’escudella de galets; i qui són els germans Gasol, Antoni Gaudí, Pau Casals, Pep Guardiola o Pilarín Bayés. Després de les explicacions van venir les degustacions de pa amb tomàquet amb pernil.

L’Escolania com a model

El Choi, de 14 anys, va assegurar que el que més l’havia sorprès eren “els castellers i la variada gastronomia”. I li va agradar especialment que els seus companys catalans “vagin a classe als matins, com una escola normal, i a la tarda només facin música”. “M’ha agradat que els nens dormin a la mateixa Escolania”, va destacar Jung Woo, de 15 anys, a qui va estranyar la textura del pa: “És diferent de la del meu país”. L’escolà Miquel Carr, de 12 anys, va explicar que els visitants eren “molt educats i simpàtics”, mentre que el seu company Eduard Boadas, de 13 anys, es mostrava satisfet per haver pogut “ensenyar el país”.

El matí va acabar a la basílica, on l’Escolania va interpretar la Salve Virgo Veneranda d’Antoni Pérez Moya i el Virolai,mentre que la coral Fiat Domini va oferir l’ Ave Maria de Caccini i Més a prop de vós, Déu meu, de Lowell Mason. A la tarda, després de dinar, va ser el torn dels cantaires de Gwangju, que van explicar les tradicions, els costums i la gastronomia del seu país. L’endemà, l’expedició sud-coreana va volar cap a París, on, a la capella de les Missions Estrangeres, van oferir l’últim concert del viatge.

Visites de tot el món

“Ens ha agradat molt l’organització, que els nens visquin al monestir i facin aquí la seva formació acadèmica i musical”, va explicar la germana Venanzia Han. El seu cor, el Fiat Domini, és més modest. Està format per 37 nens que assagen dues vegades a la setmana. “Els nostres cantaires ens diuen que els agradaria tenir una escola com aquesta”, va dir després de la visita a l’Escolania.

El pare prefecte de l’Escolania de Montserrat, Sergi d’Assís, es va mostrar molt satisfet amb l’experiència. “De tant en tant rebem visites de gent de tot el món, com ara directors de cors dels Estats Units o professors de música de Noruega, però també ens agrada fer aquest tipus d’intercanvi perquè demostra que l’Escolania no només és valorada a tot el món per la qualitat musical sinó també pels nostres mètodes d’ensenyament”.

Tot i que ja tenen pràcticament tancat el calendari d’actuacions de l’Escolania per al curs que ve, ja estan començant a planificar el calendari per al curs 2018-2019 i no descarten poder incloure-hi una visita a Gwangju. “L’Escolania mai ha actuat a Corea del Sud i seria una bona oportunitat per fer-ho”, apunta el pare Sergi d’Assís.