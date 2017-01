Presó provisional per a un entrenador de futbol denunciat per abusos a menors

Un jutge de Mollet del Vallès ha enviat a presó provisionalment un entrenador de futbol d'aquest municipi que ha estat denunciat per tres menors per suposats abusos sexuals. L'home portava un dels equips de futbol infantil del CF Mollet i les tres víctimes eren jugadors del seu equip. Immediatament després que l'arrestessin el club el va acomiadar de manera fulminant, segons ha confirmat l'entitat esportiva a aquest diari.

Segons han explicat fonts policials a l'ARA, els menors haurien denunciat davant dels Mossos d'Esquadra que l'home els havia intentat enganyar perquè es gravessin vídeos de contingut sexual i l'hi entreguessin. El club assegura que els fets s'haurien produït fora de les instal·lacions esportives.

Dues denúncies de tres menors

La primera denúncia es remunta al 29 de novembre, segons aquestes mateixes fonts. Després de prendre testimoni als dos menors denunciats i de comprovar la veracitat dels suposats abusos, els mossos van detenir l'entrenador a les instal·lacions Germans Gonzalvo del club. El jutge va interrogar-lo i va deixar-lo en llibertat amb càrrecs.

El 10 de desembre, un tercer menor es va presentar a la comissaria dels mossos denunciant exactament els mateixos fets. Després de comprovar novament els fets, els agents van tornar a arrestar l'entrenador i aquesta vegada el jutge el va enviar provisionalment a la presó.

Acomiadat immediatament

El CF Mollet va donar la baixa federativa a l'entrenador l'endemà de la primera detenció, després de conèixer els fets. Fonts dels club han explicat a l'ARA que el detingut, d'uns trenta anys, portava diversos anys vinculat a l'entitat perquè a més d'entrenador de futbol base havia estat jugador de les categories inferiors del club quan era petit.

Després d'acomiadar l'entrenador, el club es va reunir amb tots els pares de l'equip on juguen els nens afectats i es va posar a la seva disposició, així com a la de la Justícia per col·laborar amb la investigació.