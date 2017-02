Presó provisional per al kamikaze del camió de butà

La nit de festa desenfrenada del kamikaze que va robar el camió de butà ha acabat finalment en presó. La jutge d’instrucció número 25 de Barcelona va decretar ahir presó provisional per a l’home de nacionalitat sueca que dimarts va robar un camió carregat de bombones de butà, va fugir de la policia posant en perill vianants i conductors i va entrar contra direcció en una sortida de la ronda Litoral. Així ho va confirmar ahir el conseller d’Interior, Jordi Jané.

L’home estava molt alterat quan el van arrestar i va quedar ingressat a la unitat psiquiàtrica de l’Hospital del Mar fins dijous, quan es va negar a declarar davant dels Mossos, i ahir al matí va passar a disposició de la jutge de guàrdia de Barcelona, que el va enviar a la presó.

Segons va explicar el conseller Jané, el detingut va donar positiu en consum de cocaïna al test de drogues. Els Mossos d’Esquadra atribueixen al detingut, de 32 anys, com a mínim sis delictes: intent d’homicidi, furt de vehicle, atemptat a agents de l’autoritat, conducció temerària, lesions i danys.

Uns 20.000 euros en una nit

Joakim Robin Berggren va aterrar dilluns a Barcelona procedent de Moscou, on el dia anterior havia arribat des de Copenhaguen. L’home va robar un camió de butà, aprofitant que el repartidor s’havia deixat les claus posades, després d’una nit d’alcohol i drogues i va protagonitzar una persecució pel mig de la ciutat. No havia arribat sol, sinó amb un conegut, també suec. Van agafar dues habitacions en un hotel a la vora del Paral·lel, però no hi va dormir. Després de pagar va voler deixar l’habitació perquè al vespre havia d’agafar un altre vol cap a Madrid. Però tampoc es va arribar a enlairar perquè “va passar una gran nit de festa”, va explicar el conseller de l’Interior, Jordi Jané, i “va gastar-se molts diners en activitats que li van comportar una eufòria continuada de moltes hores”.

Arrest a trets

Segons va poder saber aquest diari, es va gastar, en companyia d’alguns compatriotes, uns 20.000 euros en una sola nit en diversos locals de contactes i consumint drogues i alcohol. Berggren duia uns 300 euros en corones sueques a sobre quan el van arrestar.

Diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana van aconseguir detenir el conductor, que es va resistir a ser arrestat, després de disparar-li diversos trets al camió que portava quan es disposava a entrar contra direcció a la ronda Litoral de Barcelona.