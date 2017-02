El RACC proposa implantar un curs obligatori de conducció segura un any després d’obtenir el carnet

El RACC assegura que el 80% dels professors d’autoescola opinen que el principal error dels nous conductors és no saber reaccionar davant situacions d’emergència -esquivar obstacles a la carretera, fer frenades d’emergència o evitar derrapatges-. És una de les dades d’un estudi que ha elaborat el RACC sobre ‘Coneixements, errors i percepció del risc dels nous conductors’. En aquest sentit, l’entitat proposa implantar un curs obligatori de conducció segura dins el temari pràctic un any després d’obtenir el permís de conduir “sense cost extra” per tal que els nous conductors “aprenguin a prevenir i reaccionar davant les situacions d’emergència”. Aquest curs ja es fa en alguns països europeus com Àustria, Suïssa, Finlàndia i Luxemburg.

L’estudi també revela que problema “més habitual i greu” dels conductors novells és el càlcul de la distància lateral de seguretat -conduir massa enganxats als altres vehicles o als obstacles que tenen al costat-. El camp de visió limitat i no saber frenar a temps són també alguns dels altres problemes freqüents d'aquests conductors.

També, segons l’informe, un 89% dels professors consideren que els conductors haurien de fer una revisió dels continguts teòrics i pràctics al llarg de la seva vida i que caldria reforçar els coneixements dels nous alumnes pel que fa a vehicles de baixes emissions (híbrids, elèctrics, etc.) i noves tecnologies aplicades a l’ automòbil.

Per tot plegat, el RACC recomana la formació del conductor com un procés progressiu en el marc de la revisió del sistema de permís per punts anunciada. En aquest sentit, subratlla que cal fer especial incidència en la incorporació de les noves tecnologies per a l’aprenentatge en un context d’arribada de la connectivitat, l’electrificació i dels vehicles autònoms.

Així mateix, l’entitat proposa introduir un test teòric-pràctic al temari de les autoescoles que inclogui temes d’actualitat: l’afectació de les distraccions en el risc d’accident, coneixement de les noves tecnologies aplicades a la conducció i conceptes vinculats a la protecció del medi ambient.