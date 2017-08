Rajoy, Santamaría i Zoido viatgen a Barcelona per participar en el gabinet de crisi de l'atemptat

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy; la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, i el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, viatgen a Barcelona per participar en la reunió del gabinet de crisi amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i el secretari d'estat Roberto Bermúdez de Castro, després de l'atemptat a Barcelona. La reunió serà cap a les 21.30 h.

Rajoy, per la seva banda, ha trucat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i també als líders de l'oposició. El president espanyol estava de vacances a Galícia, i les ha suspès, així com tots els actes de partit que tenia previstos per a demà.

Rajoy ha dit a Twitter que està "en contacte amb totes les administracions" i ha assegurat que la prioritat és "atendre els ferits" i "facilitar la tasca de les forces de seguretat".

En contacto con todas las administraciones. Prioridad: atender heridos en Las Ramblas y facilitar la labor de las Fuerzas de Seguridad. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 17 de agosto de 2017

A les paraules de Rajoy s'hi ha afegit la presidenta del Congrés de Diputats, Ana Pastor, que ha difós un comunicat a través de Twitter en què condemna l'atemptat a Barcelona en nom de tota la cambra. Pastor també ha mostrat el seu suport a les víctimes i ferits i ha assegurat que l'Estat no es rendirà i combatrà aquest tipus de "violència indiscriminada".

La mesa y junta de portavoces del @Congreso_Es han acordado emitir un comunicado de rechazo al atentado de hoy en Barcelona pic.twitter.com/yw5D0VcN1M — Ana Pastor Julian (@anapastorjulian) 17 de agosto de 2017

Per la seva banda, la Casa Reial també ha reaccionat a través de les xarxes a l'atemptat de forma contundent: "Són uns assassins, simplement uns criminals que no ens atemoriran". En el tuit, la Casa Reial també mostra la seva solidaritat amb la Ciutat Comtal. "Tot Espanya és Barcelona", afirma.

Son unos asesinos, simplemente unos criminales que no nos van a aterrorizar. Toda España es Barcelona. Las Ramblas volverán a ser de todos. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 17 de agosto de 2017

El cap de l'oposició a Espanya, Pedro Sánchez, també s'ha pronunciat des de la mateixa xarxa social, i ha dit que està "molt preocupat" per les "notícies que arriben des de Barcelona".

Muy preocupado por las noticias que nos llegan desde Barcelona. Toda nuestra solidaridad con las víctimas y apoyo a las autoridades. https://t.co/eoDzIqoLVi — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 17 de agosto de 2017

Per la seva banda, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha suspès l'acte que tenia previst a Menorca. "Estem pendents del que passa a Barcelona", ha expressat Rivera des de les illes Balears, després de traslladar el condol a les famílies de les víctimes. "És una tarda de commoció", ha dit Rivera. El líder de Ciutadans ha condemnat l'atac terrorista, ha donat suport a "les forces de seguretat de l'Estat" i ha demanat "justícia" per combatre els atacants. Per fer-ho, Rivera ha demanat "unitat" a totes les forces polítiques espanyoles.