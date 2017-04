Rajoy demana a la UE l’Agència del Medicament

La candidatura de Barcelona per acollir la seu de l’Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) ja és oficial. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va enviar ahir una carta al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i al president del Consell Europeu, Donald Tusk, en què els comunica que l’Estat aposta per la capital catalana com a nova seu de l’agència, que haurà de marxar de Londres en els pròxims mesos com a conseqüència del Brexit.

Barcelona entra, doncs, de cap en la cursa per acollir aquesta institució europea. La competició, segons la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, “serà dura”, però l’executiu espanyol, la Generalitat i l’Ajuntament esperen sortir-ne victoriosos. La primera parada del camí serà la reunió del Consell Europeu dissabte a Brussel·les, d’on s’espera que surtin els detalls sobre el procés de reubicació de l’Agència Europea del Medicament.

Per intentar agafar avantatge respecte als seus rivals -principalment Viena, Amsterdam, Berlín, Milà i Copenhaguen- Montserrat, el conseller de Salut, Toni Comín, el segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, i una delegació de l’Agència Espanyola del Medicament -segons va avançar l’ACN- visitaran dimarts la seu de l’EMA a Londres i s’entrevistaran amb el seu director executiu, Guido Rasi. En aquesta visita la candidatura defensarà la idoneïtat de Barcelona com a nova seu.

En declaracions als periodistes ahir a Barcelona, la ministra de Sanitat va confiar que la capital catalana s’imposi perquè “ja compleix tots els requisits”. De fet, el desig de la candidatura és que la decisió sobre el nou emplaçament de l’EMA es prengui com més aviat millor -la previsió és que sigui al mes de juny i que el trasllat pugui fer-se el març del 2018- per dificultar que altres candidatures tinguin prou temps per estar preparades per acollir l’organisme. Segons Montserrat, un dels punts forts amb què compta Barcelona és que està preparada per assumir el trasllat demà mateix.

Prova d’això és que l’Ajuntament, la Generalitat i el ministeri van anunciar ja fa una setmana que la Torre Agbar -a la plaça de les Glòries- serà l’edifici que albergarà l’Agència Europea del Medicament si s’instal·la a Barcelona. Més enllà de tenir l’edifici a punt, l’objectiu de la candidatura és complir els requisits que l’any 2012 van servir a Londres per aconseguir la seu. És a dir: unes oficines ben condicionades, una bona accessibilitat, instal·lacions educatives internacionals per als fills dels treballadors i facilitats perquè les seves famílies trobin feina. Per això, si Barcelona guanya s’instal·larà una oficina a Londres per ajudar els treballadors en el trasllat, així com a buscar habitatge i feina per a les seves famílies.

El Procés, un handicap

Tot plegat, perquè el Consell d’Europa del juny -en què només participen els caps d’estat i de govern- s’inclini per Barcelona com a nova seu d’una agència amb 900 treballadors que situaria la capital catalana com a “capital del medicament”. Montserrat, que assegura que els únics handicaps de la candidatura són el procés sobiranista i que Espanya ja és la seu de quatre agències europees més, va assegurar que es posarà tota la carn a la graella perquè Barcelona sigui una candidatura guanyadora.