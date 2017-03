Retards a la línia R4 per un forat en una carretera pròxima a la via

La línia 4 de Rodalies acumula aquest dilluns retards de més de 30 minuts per un clot en una carretera pròxima a la via. Tot i que la incidència ha obligat els trens a circular en una sola via entre Castellbell i Terrassa, a mig matí la segona via ha estat reoberta.

A la R12 el temporal també ha ocasionat desperfectes que han provocat retards de 30 minuts. Finalment, un problema tècnic en un tren de la R2 ha obligat a evacuar els passatgers, que han estat traslladats a un altre tren.