Rigau justifica el traspàs de diners de les escoles bressol a la concertada per pagar els sous dels professors

L'exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha justificat que la Generalitat destinés 81 milions d'euros del pressupost per a les escoles bressol a la concertada. Segons Rigau, calia reubicar els diners per "garantir pagar les nòmines del professorat". En una entrevista a RAC 1, l'exconsellera ha criticat que s'aprofiti la sentència del 9-N per qüestionar altres aspectes de la seva gestió: "La prioritat era pagar als professors. No es pot posar en dubte això, em sembla un escàndol", ha dit.

La conselleria d'Ensenyament reconeix en un document enviat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que van transferir més de 81 milions d'euros que estaven assignats a les guarderies públiques cap a l' escola concertada, tal i com va avançar 'El Periódico' aquest dilluns. Es tracta de les partides previstes pels anys 2012 i 2014.

Rigau ha assegurat que tot i el traspàs dels diners, les escoles bressol municipals no van perdre diners perquè " les diputacions van compensar la baixada de finançament de la Generalitat". Ha recordat que en aquells moments l'Estat va disminuir les aportacions a la Generalitat però va pujar les que fa a aquestes entitats municipals, que van estar d'acord en compensar la desinversió: "al final hi van haver més places, més inversió pública i es va aconseguir garantir el sou", ha conclòs.