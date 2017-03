Ruiz reclama davant del ministre un pacte educatiu que respecti la diversitat lingüística

La consellera d'Educació, Meritxell Ruiz, participa aquest dilluns en la comissió de les comunitats autònomes del Senat sobre educació, en la qual els diferents consellers del ram han defensat davant del ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, la seva visió sobre un futur pacte educatiu. Ruiz, que ha fet la seva intervenció en català, ha arrencat el seu discurs criticant la Lomce, impulsada pel govern del PP durant l'etapa de la majoria absoluta i que, en la seva opinió, va ser un intent de " destruir el sistema educatiu" català, "que és garantia de cohesió social".

"La Lomce ha intentat introduir divisió on no n'hi havia. La seva iniciativa segueix tenint contestació política i social", ha dit la consellera, que ha qualificat la norma de "segregadora", perquè "expulsa els alumnes del sistema, fa un plantejament negatiu de l'avaluació com una avaluació excloent".

En contraposició a això, Ruiz ha defensat el model educatiu català, amb dues lleis recorregudes pel govern espanyol i que, segons ella, "estan alineades amb l'estratègia 2020" de la Unió Europea, i és una "llei pionera a nivell estatal", perquè posa el focus en les competències.

Per això, la consellera ha reclamat que el pròxim pacte educatiu espanyol ha de complir diversos requisits, el primer dels quals és tenir en compte "la diversitat dels models educatius". A més, també ha de respectar les competències de les comunitats autònomes, a la vegada que s'assumeixen els objectius europeus.

Ruiz també ha posat l'accent en la necessitat que el pacte educatiu tingui en compte la diversitat lingüística, que és "un element propi del model català i una eina per fomentar la diversitat".