Veïns de les Corts es mobilitzen contra la residència que promou l'arquebisbat de Barcelona

Centenars de veïns del barri de les Corts de Barcelona van mobilitzar-se dissabte per protestar contra la construcció de la residència d'investigadors que promou l'arquebisbat de Barcelona. El projecte, que busca obtenir rendes per mantenir la residència sacerdotal, va posar en peu de guerra el barri ja a l'estiu perquè tenia aprovat –del mandat passat– aixecar un nou edifici de set plantes, a banda de fer altres millores als espais ja existents, i després cedir-lo durant 50 anys a l’empresa Resa, que ja gestiona una residència d’investigadors al Raval. Els veïns, després de constatar via internet que aquest espai del Raval funciona com un "hotel encobert", recelen que a les Corts acabi passant el mateix.

És per això que demanen a l'arquebisbat que sigui sensible amb la voluntat popular i replantegi el projecte responent a les peticions del barri, i consideren que aquest nou edifici suposarà un perjudici irreparable a nivell ecològic, de mobilitat i urbanístic per al barri de les Corts. L'acte de dissabte va comptar amb el suport de la Coordinadora d'Associacions de veïns i entitats de les Corts i de la Plataforma Juvenil i infantil de les Corts. Els veïns afirmen que continuaran amb les mobilitzacions i "no deixaran de lluitar" per aconseguir que es faci una votació popular al barri i es pugui decidir el destí del projecte.

540x306 Els veïns demanen obrir al barri els jardins de la residència / PLATAFORMA CONTRA EL PROJECTE DE L'ARQUEBISBAT A LES CORTS Els veïns demanen obrir al barri els jardins de la residència / PLATAFORMA CONTRA EL PROJECTE DE L'ARQUEBISBAT A LES CORTS

Davant les queixes que hi va haver a l'estiu, es va rebaixar l’altura de les edificacions previstes, amb dues plantes menys. Tot i això, els veïns asseguren que només es fan canvis de distribució i denuncien que no s’han atès propostes com obrir al barri els jardins. L’Ajuntament, al seu torn, va constatar al juliol que el projecte compleix amb tots els requisits i que, per tant, obtindrà la llicència. Va deixar clar, però, que estarà pendent que no funcioni com un hotel, una situació per la qual ja s'han multat 15 residències d'estudiants a la ciutat.