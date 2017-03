Vuit de cada deu universitaris volen pagar segons la renda

Matricular-se al primer curs en una universitat pública catalana costa, aquest any, entre 1.657 i 2.512 euros, en funció dels estudis. És el mateix preu que el 2015. Ara bé, vuit de cada deu universitaris estan bastant o totalment d’acord a canviar aquest sistema i fer pagar la matrícula en funció de la renda familiar, com passa a l’hora de rebre les beques. Així ho assenyala una enquesta realitzada el febrer a més de 1.600 estudiants i que recull l’estudi Política de preus públics i eficàcia del sistema de beques a Catalunya, elaborat pel catedràtic d’economia de la UPF José García Montalvo per encàrrec del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

L’estudi assenyala que els estudiants tenen una bona percepció de la universitat -de mitjana la puntuen amb un 7 sobre 10- però que un 78% consideren que el preu de la matrícula és alt o molt alt. De fet, la relació entre satisfacció i percepció del preu és molt estreta, perquè els estudiants que creuen que la universitat és cara són els que tenen un nivell de satisfacció més baix.

Ara bé, encara que sembli contradictori, per molt que considerin cara la universitat, els estudiants són més exigents que la normativa actual a l’hora d’establir un nivell de renda per aconseguir beques. Un 81,2% dels estudiants fixarien el llindar per tenir la matrícula gratuïta als 30.000 euros anuals, quan ara està fixat en els 38.800. Només un 14% dels enquestats encerten a situar l’exempció en la situació real. Si el CIC fes cas de l’opinió dels universitaris, doncs, menys estudiants veurien bonificades les seves matrícules. “Al seu entendre, l’exempció de matrícula hauria de ser per a rendes més baixes i el preu complet l’haurien de pagar rendes més altes”, va resumir ahir Montalvo. En resum, els universitaris optarien per un model més progressiu.

Desconeixement del sistema

L’enquesta, en general, evidencia cert desconeixement dels estudiants del sistema universitari. Per exemple, sosté que només un 22% dels enquestats saben que el preu de la matrícula cobreix menys d’un quart del cost total dels seus estudis. De fet, quatre de cada deu asseguren que el preu que paguen cobreix entre un 50% i un 70% del que val la carrera, i fins i tot un de cada deu creuen que la matrícula costeja més d’un 75% del preu total dels estudis. “Tenen una percepció sobre el cost de la universitat que no es correspon amb el que efectivament tenen les places universitàries”, apunta el professor.

Un dels capítols clau de l’informe és el de les beques. Montalvo conclou que no es pot demostrar que l’augment de taxes que es va aplicar el 2012 hagi expulsat alumnes o hagi limitat l’accés a la universitat d’alguns estudiants. Segons diu, les beques Equitat, que dona el Govern, fan el sistema català més progressiu i han permès revertir “la insuficiència financera” de les universitats.

En aquest sentit, Montalvo va afirmar que aquestes beques han tingut un “efecte col·lateral” i han augmentat també els ajuts del ministeri, perquè per aconseguir la del Govern calia demanar també l’estatal.