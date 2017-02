L'Ajuntament de Barcelona estudia expropiar fins a deu solars de l'Eixample

L'Ajuntament de Barcelona estudia expropiar fins a deu solars dels sis barris del districte de l'Eixample. De moment la comissió d'ecologia, urbanisme i mobilitat ha aprovat aquesta tarda -per la via d'urgència- suspendre durant un any les llicències i permisos d'obres dels deu solars, que són de propietat privada. Durant aquest temps l'equip d' Ada Colau estudiarà de quants en canviarà la qualificació urbanística per expropiar-los i dedicar-los a equipaments, escoles i habitatges púbics.

El primer pas és analitzar quins d'aquests solars poden servir per fer-hi equipaments. Per evitar que, mentre s'avaluen les possibilitats, els propietaris presentin projectes d'obres i demanin llicències a corre-cuita, s'han congelat els solars des d'un punt de vista administratiu. Després caldrà fer una modificació del Pla General Metropolità. La tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha explicat que ara tenen una qualificació urbanística d'equipament privat i "per tant s'haurien d'expropiar en el tràmit de la requalificació" per convertir-los en equipament públic.

A tots els solars afectats -alguns dels quals estan edificats- s'hi atura la concessió de llicències, comunicats d'obres i tràmits de planejament. Les iniciatives que estiguin en marxa i encara no s'hagin autoritzat també queden suspeses. La suspensió és d'un any però es pot prorrogar fins a dos anys, cal tenir en compte que, com ha explicat Sanz, la modificació del Pla General Metropolità pot durar entre set i nou mesos. Tot i així ha assegurat que volen fer l'avaluació dels solars "amb la màxima celeritat".

La suspensió de llicències s'ha aprovat amb els vots en contra de CiU, PP i C's i els vots a favor de BComú, el PSC, ERC i la CUP. La regidora convergent Francina Vila ha estat especialment crítica, ha definit la mesura d'"aquelarre" i ha afegit que "no és la manera més rigorosa o ètica de funcionar". Fins i tot ha comparat l'alcaldessa, Ada Colau, amb l'expresident veneçolà Hugo Chávez. Els tres partits que han votat en contra de la mesura n'han criticat les formes mentre que els que ho han fet a favor han destacat la urgència de resoldre la manca d'equipaments i habitatge de l'Eixample. "El que no s'hi val", ha contestat Sanz, "és fer un discurs dient que estan d'acord en aconseguir espais per equipaments", votar en contra de la proposta "i no plantejar alternatives".

540x306 La tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, en una imatge d'arxiu / ACN La tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, en una imatge d'arxiu / ACN

El consistori recorda que l'Eixample és el districte més poblat -té un 16,4% dels habitants-, amb una densitat més alta que la mitjana però menys equipaments que a la resta de la ciutat. Hi ha 2,09 metres quadrats d'equipaments per habitant, la xifra més baixa de Barcelona i molt per sota de la mitjana, que és de 6,75 metres quadrats. De fet, el consistori recorda que no hi ha pogut trobar espai per construir-hi habitatges públics.

Per resoldre les mancances de l'Eixample l'Ajuntament ha triat deu solars de propietat privada però qualificats urbanísticament com a equipaments. Són espais grans, suficients per encabir els nous usos per si sols, o bé més petits però situats a la vora d'equipaments públics que ja estan en funcionament i que poden servir per completar-los. Tot seguit trobareu la relació dels espais en qüestió.